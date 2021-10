Fernando Alonso n'avait pas vraiment le sourire à Austin, dimanche. Et pour le coup, ce n'est pas vraiment à cause de son abandon, causé en fin de course en raison d'un problème d'aileron arrière. Mais plutôt à cause des décisions prises par la direction de course au sujet du respect des limites de piste, lui qui a longtemps été à la lutte avec les deux pilotes Alfa Romeo : Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen.

Mais bon, au final, l’aileron aurait cassé...

Grand Prix des Etats-Unis Si Verstappen n'était "pas sûr que ça allait fonctionner", Red Bull n'y croyait carrément pas IL Y A 9 HEURES

"Malheureusement, nous sommes venus en Amérique pour donner un bon spectacle afin d'ouvrir la Formule 1 à ce pays et je pense que nous avons fait un peu... Non, nous n'avons pas donné une bonne impression, a estimé l'Espagnol au micro de DAZN et dans des propos relayés par Marca. Je pense que Kimi m'a dépassé à l'extérieur au virage 1, j'ai dépassé Giovinazzi à l'extérieur et j'ai dû lui rendre la position, évidemment. Giovinazzi m'a doublé à l'extérieur lors de mon dernier dépassement et il a dû me rendre la position, bien sûr. Donc il y a eu trois incidents exactement les mêmes. Avec des décisions différentes à chaque fois. Et bien sûr j'ai perdu je crois 10 secondes."

Passablement agacé de certaines décisions, Alonso est toutefois resté lucide. "Mais bon, au final, l’aileron aurait cassé, donc ça ne change rien", a-t-il regretté, lui qui repart donc d'Austin avec zéro point. Esteban Ocon, son coéquipier, a lui aussi abandonné. Sale dimanche pour Alpine.

Grand Prix des Etats-Unis Verstappen a résisté jusqu'au bout au retour de Hamilton IL Y A 12 HEURES