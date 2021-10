Une hiérarchie digne d'un vendredi lors duquel les équipes ont probablement fait rouler leurs pilotes sur des programmes très différents, afin de se préparer au maximum de scénarios possibles pour la suite du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique. Car comment l'interpréter autrement ? Sur le circuit des Amériques d'Austin, Sergio Pérez, le numéro 2 de Red Bull, a dominé la session comme rarement en a l'habitude.

En 1'34"946, le Mexicain a en effet signé le meilleur tour de la seconde session d'entraînement de la dix-septième manche du Mondial, en reléguant un autre outsider, Lando Norris (McLaren), à 0"257, tandis que les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, auteures du doublé lors des essais libres 1 mais dans l'ordre inverse, sont redescendues au troisième et quatrième rangs, à 0"364 et 0"414.

Grand Prix des Etats-Unis

