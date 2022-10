Le meilleur scenario. Carlos Sainz a conquis sa troisième pole position en carrière, samedi à Austin, sans bénéficier de la rétrogradation de son coéquipier, Charles Leclerc. Au bout d'un tour en 1'34"256, arraché en toute fin de Q3, l'Espagnol de Ferrari a battu le Monégasque de 0"065 et ne sera pas un poleman de seconde main.

Il aurait pu l'être, étant donné la pénalité de 10 places infligée à l'autre pilote de la Scuderia pour un nouveau changement d'éléments moteur hors limite définie pour la saison (V6 et turbo), mais il n'a pas laissé de place au doute.

"J'attendais cette pole depuis un moment après avoir été plusieurs fois proche de l'obtenir", a-t-il avoué à chaud à l'ancienne pilote d'Indycar, Danica Patrick. Dimanche, à 14h locales, 21h françaises, il sera le meilleur atout de la Scuderia dans la course à cette victoire dont les Rouges ont tant besoin pour finir la saison sur une note optimiste.

Les Mercedes en deuxième ligne

De même, l'Ibère, déjà parti en tête de grille cette saison à Silverstone et à Spa-Francorchamps, a empêché Max Verstappen de filer vers une nouvelle victoire plus que jamais à sa portée car ce n'est qu'en raison d'un secteur 3 difficile que le double champion du monde s'est incliné, pour 0"092. Un échec, une frustration même que le Néerlandais n'a pu réprimer en tapant des poings sur son volant au franchissement de la ligne de chronométrage, avant d'expliquer plus calmement à la radio : "J'étais à cours de potentiel pneumatique".

Groupé en moins d'un dixième, ce trio a laissé le reste des outsiders concourir pour les accessits. Une nouvelle fois en retrait, Sergio Pérez (Red Bull) a tourné à 0"289 de la meilleure "rossa" et ne profitera pas de son quatrième temps car il a été sanctionné d'une perte de cinq places sur la grille pour l'installation d'un nouveau V6. En conséquences, ce sont les deux pilotes de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, qui seront en deuxième ligne, malgré des chronos à 0"591 et 0"632.

Gasly 13e, Ocon 18e

Les six pilotes des trois meilleures écuries du plateau dans le top 6 pour la quatrième fois de la saison après Montmelo, Zandvoort et Monza, Lance Stroll a donc eu un certain mérite à hisser son Aston Martin au septième rang, et finalement sur le cinquième emplacement de la grille en raison des pénalités données à Charles Leclerc et Sergio Pérez. Pour la troisième fois seulement de la saison en Q3 après Miami et Zandvoort, auteur de sa meilleure qualification 2022, le Canadien démarrera dimanche avec Lando Norris (McLaren) à ses côtés, alors que Fernando Alonso (Alpine) et Sergio Pérez (Red Bull) s'aligneront sur la quatrième rangée.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Alexander Albon (Williams) associés en cinquième ligne, il faut donc consulter la seconde partie du classement pour trouver Pierre Gasly (AlphaTauri). Treizième, le Français n'a pas caché son agacement devant les températures insuffisantes de freins qui ont resurgi deux semaines seulement après Suzuka. Au moins sait-il d'où ses problèmes viennent, ce qui n'est pas le cas de son futur coéquipier chez Alpine, Esteban Ocon, 18e et sans réponse devant la non-compétitivité de son A522 ce week-end.

