Le Grand Prix des Etats-Unis d'Amerique ne sera peut-être pas celui du retour sur la plus haute marche du podium pour Charles Leclerc. En tous les cas, cet objectif s'est singulièrement compliqué avec le recours à un sixième moteur thermique (V6) équipé d'un sixième turbo dans la Ferrari n°16 du Monégasque, avant le début des essais libres 3 de la 19e manche du Championnat du monde, samedi à Austin.

Le nombre d'éléments de moteur est limité cette saison, notamment à trois V6 et trois turbo pour les 22 meetings, et tout dépassement est sanctionné en termes de places sur la grille de depart. Le premier est pénalisé de 10 places et les suivants de cinq places. Le pilote de la Principauté sera donc reculé de 2 x 5 places sur la grille, dimanche, après la confirmation faite ce samedi par Ferrari de l'installation d'un nouveau moteur, au lendemain d'une rumeur à ce sujet.

La FIA a par ailleurs annoncé une pénalité de 5 places pour Fernando Alonso (Alpine) pour l'utilisation d'un sixième V6.

