Cinquième du Championnat du monde Pilotes avec 51 points de retard sur le n°2 mondial Sergio Pérez, Carlos Sainz n'a plus qu'une chance purement théorique de finir vice-champion du monde mais il ne baisse pas les bras. Mieux, après l'accident qui avait mis fin à son Grand Prix du Japon dès le premier tour, il y a deux semaines, il a su se remobiliser en se distinguant dans un exercice où il n'excelle généralement pas. Battu 14 fois en 19 séances de qualification cette année par son coéquipier de Ferrari, Charles Leclerc, l'Espagnol a signé une belle pole position, samedi à Austin

Déjà le plus rapide à Silverstone et à Spa, il a eu le dernier mot face à Charles Leclerc pour 0"065 et Max Verstappen (Red Bull) pour 0"092. Plus important encore, il fait barrage au double champion du monde a qui rien ne résiste depuis des semaines, et représente une réelle chance de remporter sa deuxième course de l'année dimanche, la cinquième d'une Scuderia en souffrance.

Le début de la fin

"C'était fun, très compliqué avec le vent, a-t-il rapporté au micro de l'ancienne pilote d'Indycar, Danica Patrick, après la qualification du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique. Il y avait beaucoup de rafales dans beaucoup de virages et avec ces voitures, on ne sait pas quel niveau de grip on va avoir. J'attendais cette pole depuis un moment après avoir été plusieurs fois proche de l'obtenir."

Maintenant, 56 tours de 5513 mètres l'attendent dimanche, une mission qu'il n'aborde pas avec un optimisme débordant. "Je ne vais pas mentir : Red Bull a une très bonne voiture de course, a-t-il coupé. On va tout faire pour rester devant et gagner, ce qui serait une manière incroyable d'entamer ces quatre dernières courses de la saison."

Leclerc vise Pérez

"C'est très difficile avec le vent, car la voiture change de comportement d'un tour à l'autre, a confirmé Charles Leclerc, lui aussi gêné par ce phénomène bien conu au Circuit of The Americas. J'ai fait de mon mieux mais mon dernier tour n'était pas le meilleur et Carlos a fait un meilleur tour, il mérite d'être en pole position."

Obligé de s'élancer de la 12e place suite à l'installation d'un sixième V6 et d'un sixième turbo dans sa F1 75, ce qui lui a coûté 10 places, le pilote de la Principauté a annoncé la couleur : "Je pars de derrière, il faudra remonter le plus vite. Je ne vais pas prendre des risques fous mais je serai là pour saisir les opportunités."

"Charlot" a un point de retard sur "Checo" Pérez au championnat et aimerait finir deuxième au classement en fin de saison.

