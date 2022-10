A quelle heure la course démarre-t-elle ?

14h locales, 21h françaises.

Ad

Grand Prix des Etats-Unis Gasly en colère après AlphaTauri : "On ne change rien…" IL Y A UNE HEURE

Pourquoi c'est le départ le plus ouvert de l'année ?

Parce que l'avantage de la pole position, située à droite, sur la partie roulante donc plus adhérente, et contrebalancé par le fait que le virage n°1 offre une entrée tout à gauche, qui permet de bloquer un concurrent positionné normalement à droite. Max Verstappen en a fait l'amère expérience en 2021 en tenant de tasser Lewis Hamilton sur sa gauche.

En fait, il n'est pas rare que cela se terminé ainsi à Austin. Depuis le création de l'épreuve, en 2012, seuls quatre pilotes ont pu transformer leur pole position en leadership au 1er tour (2012, 13, 14, 2016).

Quel est le taux de réussite du poleman à Austin ?

5 sur 9 soit 55%. Le poleman a gagné cinq fois, en 2013, 2016, 2017, 2019 et 2021.

D'où faut-il partir pour gagner ?

De la première ligne. C'est une condition qui n'a connu aucune exception depuis 2012.

Carlos Sainz (Ferrari) tremble-t-il en pole position ?

Il a connu des fortunes diverses lors de ses deux précédentes démarrages en tête : il s'est loupé à Silverstone face à Max Verstappen et a tenu bon à Spa contre Sergio Pérez.

Max Verstappen (Red Bull) est-il le favori pour la victoire ?

C'est Carlos Sainz (Ferrari) qui l'affirme, avec un brin de fatalisme. "Je ne vais pas mentir : Red Bull a une très bonne voiture de course", a-t-il prévenu, après la qualification. Le Néerlandais a abondé dans son sens en rappelant que la RB18 est plus rapide en course qu'en qualification. Avec deux pole positions mais six victoires lors des sept derniers Grands Prix, il l'a largement prouvé.

Qu'est-ce que peut espérer Mercedes ?

Une troisième place, ou une deuxième si Carlos Sainz est dans un mauvais jour. La W13 a reçu ses dernières évolutions, sans entièrement convaincre. "Je me suis senti tellement optimiste tout le week-end : la voiture était bien (..), j'espérais que nous allions être beaucoup plus proches, a reconnu Lewis Hamilton. Je ne sais pas si c'est parce que les températures ont chuté ou le vent s'est levé, mais la voiture était soudainement moins bien et cela a été difficile d'enchaîner les tours, surtout dans le dernier secteur. Je pense que nous pouvons être capables de suivre les voitures devant - en particulier dans les virages - mais elles ont simplement un rythme de base plus important que le nôtre."

Le circuit favorise-t-il les dépassements ?

Oui. Les manœuvres les plus courantes sont aux deux gros freinage du circuit : au n°1 et au bout de la plus longue ligne droite du tracé, au n°12.

Dépassements ces dernières années :

2015 : 51

2016 : 40

2017 : 34

2018 : 27 (dont 20 avec DRS)

2019 : 60 (40 avec DRS)

2021 : 32 (14 avec DRS)

Quelle stratégie en course ?

Par de changement cette année : Pirelli prévoit deux arrêts lors des 56 tours.

Quelles sont les conditions pour que Red Bull Racing soit champion ?

L'équipe autrichienne a 165 points d'avance sur Ferrari et il lui en faudra 147 à l'arrivée pour se couronner. Elle ne doit donc pas céder plus de 19 points à sa rivale. Pour cela, il lui suffit de gagner, de se placer 2e et 3e, ou d'avoir deux voitures dans le top 4.

Grand Prix des Etats-Unis Verstappen et Red Bull en deuil : "On va essayer de le rendre fier dimanche" IL Y A 2 HEURES