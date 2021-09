Ils étaient déjà enthousiastes à après avoir vu les photos, des plans et tourné au simulateur. Ils l'étaient encore plus après la reconnaissance du circuit de Zandvoort à pied, jeudi, à la veille des premiers essais du Grand Prix des Pays-Bas.

"Ce circuit est sensationnel, s'était plu à dire Lewis Hamilton au micro de Canal+. Ils n'en font plus des comme ça. C'est un grand classique. Ça va être intense dans une Formule 1. C'est excitant de revenir ici. C'était génial de rouler ici en Formule 3, ça va être dingue dans une Formule 1 !"

"C'est un gros challenge pour nous les pilotes, avait confirmé Charles Leclerc (Ferrari) à la chaîne française. Ce n'est pas un circuit en ville mais presque. On n'a pas droit à l'erreur. Les murs sont relativement proches. Il y a une adrénaline particulière que j'aime beaucoup."

"Dans une monoplace de Formule 1 c'est carrément autre chose"

Vendredi après-midi, les pilotes se sont répandu en louanges à propos du tracé néerlandais de 4,251 kilomètres. Une sorte de roller coaster digne d'une fête foraine pour monoplaces de Formule 1. De retour dans le concert mondial après un lifting bienvenu, le toboggan sans répit dessiné en 1948 par John Hugenholz, un architecte batave facile à situer puisqu'il a ensuite donné Zolder et Suzuka, entre autres, a été augmenté de deux bankings, dans les virages n°3 et 14, pour en soutenir le rythme avant deux passages-clé, au bout desquels chacun espère voir des dépassements dimanche : la section qui s'étend des virages n°4 à n°7, et la ligne droite des stands.

D'une impatience non feinte comme ça peut être parfois le cas, les 20 pilotes du Mondial ont ainsi pu s'y tester pour de bon, constater à quel point ce tracé étroit ne pardonne effectivement rien, et encore moins ses bacs à graviers "old school" volontairement punitifs. Dans lequel Nikita Mazepin s'est d'ailleurs fait happer avec sa Haas lors du second entraînement.

"Cette piste est épique, vraiment fantastique, s'est exclamé Lewis Hamilton, même après une journée gâchée par une défaillance de son moteur. Ça m'a rappelé pas mal de souvenirs de ma première visite ici. Je savais que c'était génial depuis la Formule 3, mais dans une monoplace de Formule 1 c'est carrément autre chose. La vitesse dans le virage n°7 !!! C'est vraiment un circuit de compétition."

"Quelque chose de très différent avec mon corps"

"Ce tracé est très amusant avec beaucoup de virages rapides, et c'était bon d'y rouler enfin", a confié Max Verstappen, soulagé après plus d'un an d'attente en raison de l'annulation de l'édition 2020. "C'était énorme de rouler sur ce circuit old school, a acquiescé son coéquipier, Sergio Pérez. Il est très différent des autres circuits, et avec tant de virages à droite à la suite, il est assez unique en son genre et plutôt physique. Je n'y avais jamais piloté. Il faut vraiment avoir de confiance en la voiture pour attaquer."

"Je me suis vraiment amusé, je dois dire !, a dit de son côté Pierre Gasly (AlphaTauri). C'est comme glisser dans un toboggan." Et Esteban Ocon (Alpine), l'autre pilote français vainqueur en Grand Prix, n'a pas dit autre chose que "c'est du pur plaisir de piloter ici ! Vraiment amusant !"

Même Nikita Mazepin s'est amusé. Mieux, il a été impressionné ! "C'était bien plus excitant qu'attendu, a admis le Russe. La première fois que j'ai passé le dernier banking, j'ai vécu quelque chose de très différent avec mon corps et c'était en fait très cool. Un nouveau feeling assurément pour moi dans mon expérience de la Formule 1."

"Ils n'ont pas changé beaucoup de choses, mais ce qu'ils ont changé, ils l'ont changé en mieux, a résumé Sebastian Vettel (Aston Martin), très attaché à la dimension historique de la Formule 1, et à tout ce qui préserve son ADN. Le circuit est très excitant avec le banking. La trajectoire n'est pas claire mais on va avoir plus de temps pour voir ça samedi. On devrait avoir plus de virages inclinés, vers un côté ou l'autre." Un circuit que les pilotes ne vont plus finir de découvrir.

