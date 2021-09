Le premier Grand Prix des Pays-Bas inscrit au calendrier de la Formule 1 depuis 1985 a débuté par une scène surréaliste, vendredi matin à Zandvoort. Victime d'une casse de son moteur Mercedes à la 17e des 60 minutes des essais libres 1 de la treizième manche du Mondial, le pilote allemand a garé son AMR01 en bord de piste après le virage n°1, nommé Tarzan, et s'est vite inquiété d'un début d'incendie à l'arrière de sa machine. Dans la minute suivante, le drapeau rouge a été déployé sur le circuit.

N'apercevant aucun commissaire, le quadruple champion du monde est allé cherché lui-même un extincteur, qu'il a eu beaucoup de mal à utiliser. Après quelques aller-retour auprès des secouristes, il s'est énervé de ne pouvoir manifestement obtenir un extincteur présentant des caractéristiques précises.

En effet, Aston Martin n'a pas tardé à indiquer que le problème se situait au niveau d'un récupérateur d'énergie, et la FIA a complété le message par une mise en garde expliquant la retenue des commissaires : situation dangereuse, interdiction de s'approcher de l'auto.

Le match Hamilton - Verstappen est lancé

A la 34e minute des essais, un ingénieur de l'écurie Aston Martin est arrivé et a enfilé une combinaison complète de protection, casque et gants compris, pour checker l'état électrique de l'auto, dans le but de neutraliser la batterie, potentiellement dangereuse car probablement rechargée à fond. Après le go du technicien de l'équipe de Silverstone, la voiture a pu être montée sur une dépanneuse et évacuée une dizaine de minute plus tard.

Il ne restait plus alors aux commissaires que de finir de poser un produit pour absorber l'huile répandue par le V6 allemand du début à la fin du premier virage, à 180°. Et relâcher les bolides pour six petites minutes. Des 20 pilotes avides d'y retourner, c'est Lewis Hamilton (Mercedes) qui s'est le mieux joué du trafic pour signer finalement le temps le plus compétitif d'une session tronquée. En 1'11"500, le n°1 mondial a devancé le héros de la foule orange Max Verstappen (Red Bull) de 0"097, et Carlos Sainz (Ferrari) de 0"101.

