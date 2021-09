Grand Prix des Pays-Bas

On vous conseille de bien régler le son de votre télévision, dimanche, avant le départ du Grand Prix de Zandvoort. Pas tant pour le bruit des moteurs qui se chauffent, mais plutôt pour celui d'un public qui s'annonce brûlant. Et totalement acquis à la cause de Max Verstappen, évidemment, que tout un pays rêve de voir triompher au classement des pilotes.Toujours très chaud, le public néerlandais devrait donc lui réserver un accueil digne d'un (futur?) roi. Pour celui en place, Lewis Hamilton, la journée s'annonce très longue...

"Avec Verstappen et Hamilton, tout est en place pour une fin de saison à la Prost-Senna"

Moi, je vais être correct sur la piste

"Des sifflets pour Lewis ? C'est un peu comme jouer un match de football à domicile, tu ne peux pas dire à tes supporters comment ils doivent se comporter, s'ils doivent siffler ou non, a réagi Verstappen ce jeudi, dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. Les supporters sont des passionnés et ils vivent de leur passion. Moi, je ne suis pas eux, et je ne peux pas décider pour eux. Moi, je vais être correct sur la piste et les gens décideront du comportement à adopter, j'espère simplement qu'ils s'amuseront."

Pour rappel, Verstappen est actuellement deuxième du classement des pilotes avec 199,5 points, juste derrière Lewis Hamilton, qui comptabilise 202,5 points.

