La satisfaction d'une belle course lors de laquelle il n'aura pas eu l'ombre d'une chance de faire mieux, dimanche au Grand Prix des Pays-Bas. Parti quatrième - sa meilleure qualification en carrière égalée pour la troisième fois, Pierre Gasly (AlphaTauri) a terminé à cette même place 72 tours plus tard, à Zandvoort. La Red Bull de Max Verstappen et les Mercedes trop rapides pour lui, le Français s'est occupé de contrôler Charles Leclerc (Ferrari), ce qui a donné du sel à son dimanche.

"C'est génial d'être quatrième derrière les Mercedes et Max, s'est exclamé le Normand. On ne peut pas vraiment espérer mieux. J'ai vraiment apprécié les 72 tours sur cette piste et une super bagarre avec Charles, à essayer de le maintenir derrière. Je suis très satisfait, la voiture était rapide, j'ai pu la régler comme je voulais et l'équipe a fait un super travail tout le week-end. Aujourd'hui, on volait ! On me demandait tout le temps de ralentir pour préserver mes pneus alors que je voulais attaquer car j'avais plus de rythme que ça. Mais super gestion et super course !"

"Un très bon résultat, surtout sur une piste aussi compliquée, a complété le Rouennais sur Canal+. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il a fallu gérer Charles et les Ferrari derrière nous… Ce fut une belle bagarre aussi avec Fernando. Un beau dépassement…". Ce top 4 est effectivement son meilleur résultat 2021 après le podium du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il lui permet aussi de poursuivre sur la lancée de sa cinquième place à Budapest et sa sixième place à Spa-Francorchamps.

"On a vraiment une très bonne mentalité"

Et puis, comme il le souligne, il y a ajouté la manière en opérant un dépassement jamais facile sur Fernando Alonso. Au 29e tour, il a fait l'extérieur au double champion du monde d'Alpine dans le banking du virage n°14. "Ce sont douze points importants pour nous", a-t-il ajouté. Effectivement. Ils lui permettent de se positionner désormais devant Daniel Ricciardo (McLaren) au Championnat du monde, à la huitième place.

"On est vraiment sur une très bonne lancée. On me laisse tranquille, on me laisse faire les choses comme j'ai envie et ça se passe très bien. La voiture fonctionne bien. L'équipe fait du super boulot, et moi pareil au volant. On a vraiment une très bonne mentalité, attitude", a-t-il insisté.

Et à présent, c'est une autre belle perspective qui se présente, avec le Grand Prix d'Italie programmé en dernier volet du triptyque, le week-end prochain. "A Monza, ça va faire un an depuis la victoire", a-t-il rappelé à ceux qui ont découvert la Formule 1 depuis peu.

