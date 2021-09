Grand Prix des Pays-Bas

Après sa pole position, il ne pouvait décevoir son public d'inconditionnels venu en nombre. Devant 70.000 personnes - soit la jauge maximale convenue - quasiment toutes acquise à sa cause et reconnaissables à leur tenues orange, Max Verstappen (Red Bull) s'est élancé comme d'une catapulte pour aller s'engouffrer en tête dans le premier virage à 180° du circuit de Zandvoort, qui marque ce dimanche le retour très attendu du Championnat du monde de Formule 1 après 36 ans d'absence au calendrier.

Qualifié deuxième, son grand rival Lewis Hamilton (Mercedes) n'a rien pu faire, et il a emmené le peloton des poursuivants, à commencer par son coéquipier Valtteri Bottas, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, et les Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon, qui ont réussi dans les premiers hectomètres à mettre dans leur rétroviseurs l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi.

Sur ce circuit étroit, rythmé par des lignes droites courtes et des virages en dévers, on redoutait des accrochages voire des accidents mais tout s'est bien passé pour l'ensembles des 20 concurrents.

