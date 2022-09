Rien n'est trop beau pour son "Orange army", et Max Verstappen l'a encore gâtée dimanche, à Zandvoort. Plus que l'année dernière. Auteur du doublé pole position-victoire lors Grand Prix des Pays-Bas 2021, le pilote Red Bull a ajouté le meilleur tour à son dimanche, signant son cinquième "Hat trick" en carrière. Et pour la première fois quatre victoires à la suite, dans la lignée de ses succès en France, en Hongrie et en Belgique.

A ce tarif, "Super Max" continue évidemment d'écraser le championnat du monde, puisqu'il possède désormais 109 points d'avance en tête du classement général, devant Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier Sergio Pérez. Avec cette 29e victoire en Formule 1, sa dixième de la saison, il est aussi bien parti pour livrer une copie presque parfaite, à trois unités seulement du record annuel partagé par Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013).

Paris pneumatiques

On pourrait croire que ce fut une nouvelle promenade pour lui sur les bords de la mer du Nord, mais cela n'a pas été le cas. Sur deux arrêts, il a été longtemps sous la menace de Lewis Hamilton (Mercedes), sur un arrêt. Jusqu'à ce que les événements se précipitent en piste. Tout d'abord, l'arrêt en piste de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) au 48e tour des 72 tours, a incité le peloton à ralentir dans le secteur 1 sous régime de voiture de sécurité virtuelle, et changé de pneus. Ce qu'il a fait, en prenant des pneus "dur" peu adhérents, pas prévu dans son plan de course.

Puis, l'abandon de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), sur casse moteur au 56e tour, a provoqué une neutralisation totale avec la voiture de sécurité, et déclenché une autre vague d'arrêts au stand. C'est là que l'équipe a pris le risque de l'appeler une troisième fois à son garage pour prendre des "tendre". Au contraire du Britannique, qui a payé son erreur en perdant sa place sur le podium.

"Ce ne fut pas une course simple"

De retour à l'action, le champion du monde en titre n'a pas eu de peine à doubler la Mercedes n°44 en "medium" usés. Fait incroyable, le septuple champion du monde lui a même offert sa place de leader sur un plateau d'argent en relançant la course avant le banking. Avec le DRS, c'était bien plus qu'il n'en fallait pour l'idole de la foule.

"Ce ne fut pas une course simple mais nous avons dû attaquer, bien sûr, avec une voiture de sécurité, une voiture de sécurité virtuelle, en faisant les bons choix, a-t-il exposé à l'arrivée, au micro de l'ancien pilote Red Bull, David Coulthard. C'est toujours un peu un point d'interrogation mais ça a très bien fonctionné. Une fois revenus en pneus 'tendre', nous avons retrouvé un bon rythme." Mais il a insisté là-dessus : "Nous n'aurions pas gagné, si nous n'avions pas stoppé (une troisième fois)."

"J'ai dû travailler encore plus"

Le petit supplément d'action qui a ravi son public est évidemment son dépassement décisif, imparable sur Lewis Hamilton, au 60e passage. Et surtout chirurgical : il n'avait pas le droit de passer l'Anglais avant la ligne de chronométrage, et il l'a fait juste après. "Nous avons très bien géré le timing de ce dernier virage dans le banking, a-t-il souligné. Je me suis très bien préparé et nous avons pris de l'avance."

De quoi donner une tonalité particulière à ce succès, lui qui à ses débuts plaçait toutes ses victoires sur un même plan. "C'est incroyable de gagner à nouveau ici, a-t-il avoué. C'est toujours spécial de gagner à la maison. Cette année, j'ai dû travailler encore plus. Merci à tous d'être venus. Je suis fier d'être néerlandais !"

"C'est un gros résultat pour Max à domicile, a acquiessé Christian Horner, directeur général de RBR. Ce fut une course excitante, pas simple stratégiquement parlant, de passer de deux à trois arrêts, ce qui a marché. C'est un super résultat. Il y avait beaucoup de pression sur l'équipe et Max. On a géré."

Avec les 10 points de Sergio Pérez (5e), Red Bull Racing s'est aussi un peu plus rapproché de son cinquième titre de champion du monde des constructeurs. L'équipe de Milton Keynes totalise 505 points, soit 121 de plus que Ferrari. C'est plus que la valeur de cinq doublés, à sept manches de la fin de la saison...

