Grand Prix des Pays-Bas

"Je trouve que ce tear-off de Verstappen, il résume bien notre saison", avait lâché Charles Leclerc vendredi sur Canal+. Fataliste, le Monégasque a pris le parti de s'amuser du bout de plastique que son adversaire néerlandais avait envoyé par mégarde dans l'écope de frein de sa F1 75 en début de Grand Prix en Belgique, ce qui avait eu pour conséquence de ruiner d'entrée son plan de course et même provoquer son excès de vitesse dans les stands en fin d'épreuve.

"Charlot" en avait vu d'autres cette année et presque plus rien ne l'étonne désormais. Comme la perte de cette pole position au dernier moment, samedi à Zandvoort, au profit du pilote Red Bull, pour 0"021. L'écart le plus faible depuis le début de la saison. Agaçant quand on sait que le Batave lui avait déjà fait le coup pour 0"029 à Spielberg, le 8 juillet dernier.

Il est arrivé à l'as de la Principauté de Monaco de faire pencher d'un rien la balance de son côté, mais une seule fois, à Monza en 2019, pour 0"039 au détriment de Lewis Hamilton. Pour le reste, il a toujours signé ses pole positions avec une marge d'au moins 0"123. Alors, forcément, le coup a encore été rude à encaisser. Il avait dominé les essais libres 2 et 3, la Q1, et son nom figurait en haut des écrans de chronométrage avant la dernière salve de tours en Q3.

Mettre Verstappen sous pression

"Je n'étais pas à l'aise avec la voiture aujourd'hui", a-t-il expliqué. De façon générale, l'équilibre était assez compliqué avec un peu de sousvirage - j'essayais de faire tourner la voiture - et un peu de nervosité en sortie de virage car je ne pouvais pas la faire tourner assez en milieu de virage. La Q1 et la Q2 ont été un peu délicates. Nous avons essayé des choses dans les tours de lancement et à la fin, l'avant avait un peu plus de grip, ce qui était bien car j'ai pu attaquer un peu plus."

"L'un des aspects positifs du week-end est que nous avons pu aider les pilotes à gagner en confiance avec la voiture au fil de chaque session, a commenté Laurent Mékiès, le directeur de la Compétition à la Scuderia. Ça dépend de l'équipe, y compris Charles et Carlos, et tous les soutiens à l'usine à Maranello. Nous savons que Verstappen a un gros rythme de course (il l'a montré en Q3) et nous essaierons de le mettre sous pression pour la rendre la vie plus difficile."

Charles Leclerc a perdu 59 points sur Max Verstappen au championnat lors des trois dernières courses, et Ferrari doit prendre des risques pour réduire l'écart, qui est actuellement de 80 unités à l'avantage du Batave.

