On ne vous présente plus l’Orange Army de Max Verstappen. Très présents dans tous les circuits d’Europe et du monde, et plus particulièrement du côté du fief de Red Bull à Spielberg ou à domicile à Zandvoort, où Max Verstappen a signé une superbe pole samedi, les supporters de MV1 (ex-MV33) sont devenus les ambianceurs n°1 des tribunes lors des Grands Prix. Suffit de voir la folie dans les travées du dernier Grand Prix d’Autriche, avec des jets de fumigènes orange à gogo et du bruit - partout, tout le temps - pour se rendre compte de ce phénomène sans équivalent.

Un chant réunit l’Orange Army. Le désormais très célèbre "Super Max !", dont le refrain donne :

Max Max Max

Super Max Max

Super super Max Max Max

Super Max Max

Super super Max Max Max

Super Max Max

Super super Max Max Max

Super Max Max

J’ai d’abord été assez gêné par cette chanson

Chantée à chaque exploit du prodige de Red Bull depuis deux ans, elle est devenue la chanson officielle du pilote un peu malgré lui. Le week-end dernier, lors d’un entretien donné à l’ancien pilote Jean Alesi pour Canal +, le Batave reconnaissait que la ferveur de ses fans l’avait complètement dépassé. Notamment musicalement.

Donc, est-ce que Max Verstappen, aime son hymne ? "J’ai d’abord été assez gêné par cette chanson", a-t-il reconnu à Canal +. Puis, comme tout le monde, il s’est fait à la chose. Quand il gagne, "Super Max !" l'accompagne et il ne peut rien faire contre ça. "C’est devenu complètement incontrôlable. La ferveur aux Pays-Bas est incroyable. Les fans sont dingues de F1."

La première fois que Verstappen a entendu la chanson - en tous cas de manière directe - remonte à 2019. Lors d’une session de streaming avec Lando Norris sur le simulateur IRacing, le Britannique, très taquin, et surtout très connecté, lui a fait découvrir son hymne en direct devant les internautes.

La réaction de l’intéressé sur le moment a confirmé ce qu'il avait confié à Alesi il y a quelques jours. Oui, il n'était pas à l'aise avec cette chanson. Mais le temps a fait son oeuvre. Il vit désormais en symbiose avec. Son premier titre de champion du monde en Formule 1 acquis en 2021 a achevé de faire de "Super Max !", le son du ralliement à sa cause.

Barcelone 2016 : un tournant "musical" pour Verstappen

Alors, quid de cette chanson ? "Super Max !" est née de l’imagination de trois Néerlandais : Rob Toonen, Marco Mars et Jeroen Hilgenberg, tous fans de Formule 1. Le trio, désormais duo, s'est donné le sobriquet de Pitstop Boys, une référence directe aux mécanos F1. Les plus connaisseurs y verront un léger parallèle avec les Pet Shop Boys, ce groupe très populaire au Royaume-Uni depuis les années 1990.

Présents à Montmelo, lors du Grand Prix d’Espagne, en mai 2016, les trois amis avaient assisté à la première victoire en Formule 1 de leur compatriote. Un succès marquant acquis lors de son premier GP avec la maison mère Red Bull, qui l'avait promu à la place de Daniil Kvyat. Pour ces habitués des circuits, ce premier succès venait récompenser leur assuidité. "Nous sommes des grands fans de Formule 1, depuis que Jos Verstappen (le papa de Max, ndlr) courait. On ne rate pas une course", a confié à Eurosport Rob Toonen, qui exerce comme DJ parallèlement. Marco, désormais parti du groupe, est lui chanteur. Jeroen est un propriétaire de boites de nuit aux Pays-Bas.

Venus du monde du spectacle, les trois hommes ont rapidement compris que suivre le train Max était impératif. Il fallait surtout immortaliser ce moment spécial dans la carrière du phénomène. Avec l'aide de l'auteur, compositeur et producteur musical Niels Lingbeek, "Super Max !" est née, avec une touche "dance" très années 1990, une spécialité locale. Le refrain a été adapté d'une célèbre chanson du monde de la nuit de la même veine, Johnny Däpp, du chanteur allemand Stefan Scheichel alias Lorenz Büffel. Un son d'ailleurs repris en tribunes du côté des fans du RC Strasbourg.

"Nous étions là-bas à Barcelone et on s'est dit qu'on devait faire une chanson car on est vraiment de très grands fans de Max. Jeroen a eu l'idée de reprendre Johnny Däpp, et de la transformer en Max, Max, Super Max. Ensuite, avec Niels Lingbeek on a arrangé le titre "Super Max !". On a fait tout ça en quelques jours seulement, ainsi que le clip."

"Super Max !" : une explosion subite

Cette chanson n'avait pas vocation à avoir ce succès. C'était surtout quelque chose de léger et festif. Cela s'est vérifié car elle a erré sur la Toile sans que la chose ne prenne vraiment. Que ce soit sur le Web, et surtout ses déclinaisons sociales, ou même encore sur les circuits, "Super Max !" a pris son temps avant d'éclore.

La publication sur Twitter du clip le 16 juillet 2016 avait récolté 4 likes et 1 retweet. Sur Youtube c'était aussi régime sec. "Pendant deux ans et demi, il y a eu très peu de vues ou d'écoutes. Ce n'était pas un hit, mais nous étions quand même très heureux de ce son".

L'intervention indirecte de Lando Norris il y a trois ans a tout transformé. C'est le groupe lui-même qui le dit. Il y a eu un avant et un après. "Depuis que Lando a mis la chanson dans son stream sur Twitch, tout a explosé. On est passé à 100 000 vues par jour."

Gauche, droite, gauche, droite, Lando est l'un des nôtres !

En 2021, Pitstop Boys a changé de dimension. "Super Max !" a dépassé le cap des millions de vues sur Youtube (8 millions à juillet 2022) et il s'est propagé sur les circuits lors des week-ends de Grands Prix. La superbe saison 2021 de Verstappen, ainsi que le retour progressif des fans en tribunes après une saison 2020 réalisée à vide à cause du Covid, a été le dernier coup de boost dont avait besoin le titre. Pour célébrer cela une petite soeur a donc vu le jour : "Super Max ! Yo Hé, Yo Hó !". Dans cette version alternative parue le vendredi 10 décembre 2021, Pitstop Boys fête le sacre de Max Verstappen à Abu Dhabi... à l'avance. "C'était un risque car Hamilton pouvait aussi être champion."

Pari gagnant. Surtout après le scénario fou du dernier tour à Yas Marina. La chanson, elle, décolle directement. Elle approche aujourd'hui des deux millions de vues sur Youtube et sans compter les écoutes sur les plateformes et applications de streaming musicales. Une version anglaise de ce nouveau titre a même été faite en début d'année pour attraper de l'audience internationale. Avec toujours ce refrain - "Super Max !" - qui vous restera dans la tête tout au long de votre journée et même plus (ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir).

S'il n'y avait qu'un homme à remercier dans cette aventure musicale, c'est Lando Norris. Le Britannique a aidé à propulser "Super Max !" très haut. Forcément, l'expansion de la chanson a donné des variantes comme en cyclisme avec la version dédiée à Stefan Küng. Et ce n'est probablement pas fini. Quant à Norris, il a logiquement aussi eu droit à sa chanson : "Let's Go Lando !". "On voulait vraiment le remercier, alors on a fait cette chanson en espérant qu'il l'apprécie. On l'a ensuite vu la chanter sur les réseaux sociauxet on aime ça !"

Et la suite ? Pitstop Boys travaille actuellement sur de nouveaux titres. "Ce sera toujours sur la Formule 1. Peut-être un mix sur plusieurs pilotes ou sur une écurie", nous glisse Rob Toonen avec de la suite dans les idées. Super, super nouvelle !

