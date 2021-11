La passe d'armes n'est pas terminée entre Mercedes et Red Bull. On pourrait même dire que la guerre, en plus d'être déclarée depuis plusieurs semaines, est plus ouverte que jamais. Ce qui cristallise la tension, c'est la passe d'armes entre les deux monoplaces au 48e tour à Sao Paulo. Attaqué par le Britannique par l'extérieur, Verstappen a défendu agressivement et conduit son adversaire - et lui-même - hors des limites de la piste pendant un instant.

La manœuvre de Verstappen décryptée : "Cela crée une jurisprudence, il sait qu’il peut le refaire"

Les commissaires n'ont pas jugé nécessaire d'enquêter sur l'incident, estimant qu'il s'agissait d'un fait de course. Mais, mardi, Mercedes a demandé la révision de cette décision, avançant "de nouvelles preuves qui n'étaient pas à la disposition des commissaires de course au moment de leur décision". Jeudi, Mercedes comme Red Bull ont été entendus dès 17h (15h françaises) par les commissaires. Lors de cette première étape, Mercedes devait présenter un "élément nouveau, significatif et pertinent" pour que la requête soit jugée recevable et pour d'éventuelles sanctions prises a posteriori contre Verstappen. Selon L'Equipe, il s'agit de la caméra embarquée à bord de la Red Bull, images qui n'étaient pas en possession des commissaires de course dimanche.

Une décision rendue demain

Mais, "après l'audition avec les représentants de Mercedes et Red Bull, les commissaires examinent maintenant l'affaire et publieront leur décision demain" vendredi, a annoncé jeudi soir la FIA, retardant l'échéance. Christian Horner, l'homologue de Wolff chez Red Bull, a dû défendre son pilote en répétant l'argumentaire avancé dimanche : "Il n'y a pas d'avantage gagné et il n'y a pas eu de contact. C'est juste une bataille acharnée entre les deux".

En juillet, c'est Red Bull qui avait utilisé ce "droit de révision" après l'accrochage à grande vitesse entre les deux rivaux à Silverstone, où Verstappen avait fini dans le mur alors qu'Hamilton avait pu continuer, avant de gagner le GP. Hamilton, qui avait été sanctionné de dix secondes en course, n'avait pas eu d'autre pénalité après coup et l'incident n'avait pas été réexaminé.Les deux pilotes avaient également eu un accident à Monza, où la monoplace de Verstappen avait fini sur celle d'Hamilton, une image qui résumait à elle seule la lutte acharnée qu'ils se livrent.

