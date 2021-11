Auteur d'une remontée victorieuse au bout d'une bataille mémorable contre Max Verstappen (Red Bull) dimanche sur le circuit d'Interlagos au Brésil, Lewis Hamilton (Mercedes) aura jusqu'au bout subi la foudre des commissaires sportifs du Grand Prix de Sao Paulo, ce week-end.

Pénalisé de cinq places vendredi pour l'utilisation d'un cinquième V6 au-delà du quota de trois autorisés pour la saison, rétrogradé de la première à la 20e et dernière position sur la grille de départ de la course sprint samedi pour DRS non conforme, l'Anglais a subi une dernière fois l'intransigeance des officiels de la Fédération internationale de l'automobile, avant de quitter le circuit.

Les stewards ont en en effet remarqué que le septuple champion du monde s'était libéré de son harnais dans son tour d'honneur, un geste imprudent qu'ils ont décidé de sanctionner par une amende de 5.000 euros, assortie d'une période probatoire d'un an. En cas de récidive d'ici la fin de la saison 2022, il devra s'acquitter d'une amende de 20.000 euros.