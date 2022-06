A l'image de Bakou et son sixième vainqueur différent en six courses depuis en 2016, Montréal est une valeur sûre de la Formule 1 en terme de courses à suspenses et scénarios à rebondissements. Ce n'est pas exagérer que d'affirmer qu'il s'y passe toujours quelque chose d'un peu inhabituel. La dernière édition en date du Grand Prix du Canada, en 2019, en est d'ailleurs l'illustration parfaite.

Ad

Ferrari survole le championnat… des abandons : adieu le titre ?

Saison 2023 Mercedes reconnaît avoir poussé "un peu trop loin" Hamilton à Bakou IL Y A 8 HEURES

Coupable d'avoir bloqué son rival Lewis Hamilton en revenant en piste après un tout droit, Sebastian Vettel (Ferrari) avait écopé de cinq secondes de pénalité et offert une victoire sur tapis vert à Lewis Hamilton (Mercedes). Et dans sa colère, l'Allemand avait donné une suite cocasse à cette histoire en inversant les panneaux "P1" et "P2", à l'origine placés devant la Mercedes et sa Ferrari, dans le parc fermé, à l'arrivée.

"On ressent l'énergie et l'excitation partout"

Au contraire des circuits modernes, formatés par un architecte (l'institutionnel Hermann Tilke pendant des années et maintenant son fils Carsten), le circuit Gilles-Villeneuve est né par la force des choses, en épousant les contours extérieurs du parc Jean-Drapeau sur l'île Notre-Dame, dans l'écrin du Saint-Laurent. Et il vit à longueur d'année puisqu'il est ouvert à la circulation pour les voitures, cyclistes, piétons, fans de rollers.

"Ferrari a fait une voiture de qualification et Red Bull a fait une voiture de course"

Un peu par hasard, son tracé à l'origine controversé a vite produit des courses palpitantes depuis la victoire de l'enfant du pays Gilles Villeneuve, en 1978. La météo y a aussi parfois joué un rôle déterminant comme en 2011 lorsque, quatre heures et quatre minutes après le départ, Jenson Button (McLaren) avait poussé à la faute Sebastian Vettel (Red Bull) - déjà lui ! - dans le dernier tour, par un froid polaire.

Baigné par le fleuve dans une atmosphère unique créée par un public connaisseur, le tracé a vraiment tout pour plaire et faire vibrer les pilotes. Avec ce petit côté punitif qu'ils adorent parce qu'il propose des passages qui font ressortir les meilleurs du lot. "On ressent l'énergie et l'excitation partout, s'enthousiasme Esteban Ocon. C'est difficile et technique. Mon virage préféré est la dernière chicane, avec le 'Mur des champions'. L'endroit est très délicat et il est très facile de se tromper."

Un successeurs pour Schumacher, Hill, Villeneuve et Vettel ?

Les enfants du pays Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams), et l'Allemand Mick Schumacher (Haas), gros consommateurs de carbone cette année, n'auront qu'à bien se tenir ! Le mur où figurait ironiquement le slogan "Bienvenue au Québec !" a abrégé plus d'une course mais, c'est là son côté fascinant, les plus grands y ont éclipsé les sans-grade en laissant un souvenir impérissable. Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve et Sebastian Vettel y ont encastré leurs monoplaces et c'est en l'honneur à ces têtes couronnées qu'il a été ainsi été rebaptisé.

Mais entre toutes ces particularismes, c'est la sollicitation extrême des freins qui ressort le plus souvent lorsque l'on évoque Montréal. A cet égard, le circuit québécois est même peut-être le plus réprouvant du calendrier. Ce devrait encore être le cas dimanche. Les pilote les plus précautionneux auront beaucoup à gagner en fin d'épreuve.

Grand Prix d'Azerbaïdjan Marsouinage, la cote d’alerte : "J’ai l’impression d’assister à un combat de boxe" 13/06/2022 À 16:47