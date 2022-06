calme" et de la "concentration". Voilà comment Charles Leclerc tente de digérer, tant bien que mal, Du "" et de la "". Voilà comment Charles Leclerc tente de digérer, tant bien que mal, les dernières contre-performances de son écurie . Malgré six poles positions en huit courses cette saison, le pilote Ferrari vient d'enchaîner deux abandons (Montmelo et Bakou) lors des trois derniers Grand Prix. De quoi freiner ses ambitions de titre mondial, lui qui est désormais relégué à la troisième place du classement des pilotes derrière Max Verstappen et Sergio Perez ?

Ad

Grand Prix du Canada Ambiance, "Mur des champions" : avec Montréal, la Formule 1 retrouve l'un de ses circuits fétiches IL Y A 13 HEURES

"Je ne lâcherai jamais, a prévenu le Monégasque au quotidien La Repubblica. Ce n'est pas ma mentalité. Je veux gagner, le Mondial est encore long. On doit comprendre nos problèmes malgré ces trois coups durs (Montmelo, Monaco et Bakou, ndlr). Ce n'est pas un moment facile, mais ma motivation est intacte (...) J'ai toujours confiance en cette équipe et, une fois ces problèmes résolus, le rythme et la performance seront là. Je suis peut-être fous, mais j'y croyais déjà ces deux dernières saisons où je pouvais viser au maximum une dixième place. Maintenant, nous nous battons pour le titre. Il y a une grosse opportunité de bien faire."

"Chez Ferrari, ils pensent qu'on n'en avait pas assez vu à Barcelone et Monaco !"

Je sais ce que gagner veut dire

Conscient que son écurie devrait avoir "plus de succès" au compteur cette saison, Leclerc est "certain que ce n'est qu'une question de temps". "Quand tout va bien, il y a trop de positif. Et quand tout va bien, trop de négatif. Il faut un équilibre (...) Moi, je sais bien ce que gagner veut dire et ce qu'on ressent quand cela arrive, c'est l'une des seules choses qui est capable de me donner une joie aussi grande. Tous les matins, je m'entraîne pour ça."

"Ferrari a fait une voiture de qualification et Red Bull a fait une voiture de course"

D'ailleurs, le pilote Ferrari confie s'être "mieux préparé cette saison" que les précédentes. "J'ai beaucoup utilisé le simulateur et j'ai essayé des choses lors des tests qui n'avaient peut-être pas de sens, mais je ne voulais rien oublier, explique-t-il au quotidien. Je souhaitais être prêt du mieux possible. Et cela a payé. Ces nouvelles monoplaces sont difficile à conduire et les détails pour aller plus vite ont changé. Tous les pilotes ont fait des erreurs, à moi d'en faire le moins possible." Ultime question : "Comment vous voyez-vous à la fin de l'année ?". La réponse fuse : "Champion du monde, et basta".

Grand Prix du Canada Touché au dos, Hamilton confirme sa présence : "Ce n'est rien de sérieux" 13/06/2022 À 10:53