Tour 9/70 : Voiture de sécurité virtuelle après l'abandon de Sergio Pérez

Le contexte

Max Verstappen plonge dans la voie des stands pour troquer ses "medium" contre des "dur". L'arrêt est correct (24"217), le Néerlandais ressort au troisième rang, derrière Fernando Alonso. Ferrari décide de ne pas suivre et laisse Carlos Sainz en piste pour prendre les commandes.

Était-ce une erreur ?

Non. Stopper l'Espagnol n'aurait fait que figer les positions. Après dix tours seulement, et avec le risque élevé de voiture de sécurité sur ce circuit, décaler la stratégie était la meilleure option.

Tour 20/70 : Voiture de sécurité virtuelle après l'abandon de Mick Schumacher

Le contexte

Carlos Sainz vient de passer les virages 1 et 2 au moment où le régime de VSC est instauré, avec un peu plus de quatre secondes d'avance sur Max Verstappen. Il rentre tout de même à la fin du tour et échange ses "medium" contre des "dur". Il est relancé au troisième rang, 1"8 derrière Fernando Alonso, qui a poursuivi. Et juste devant Lewis Hamilton.

Était-ce une erreur ?

Non. Ferrari a récolté les fruits de la décision prise lors de la première neutralisation. L'arrêt fut exactement le même que celui de Verstappen (24"215) et l'Espagnol a disposé de pneus plus frais de dix tours. Il n'a pas perdu de temps au moment d'effacer Alonso, au tour suivant.

Tour 41/70 : Pas de neutralisation

Le contexte

Depuis le 26e tour, Charles Leclerc bute derrière Esteban Ocon (Alpine). Avec des "dur" usés, le Monégasque n'a plus suffisamment de motricité pour s'offrir une opportunité malgré le DRS. Agacé, le leader de la Scuderia indique à son muret qu'il ne parviendra pas à trouver la faille. L'écurie italienne lui suggère alors un passage au plan "D".

Charles Leclerc (Ferrari) derrière Esteban Ocon (Alpine) lors du Grand Prix du Canada, le 19 juin 2022 Crédit: Imago

Leclerc est finalement appelé à la fin du 41e tour. Il repart avec des "medium" au… 12e rang, derrière un train DRS de quatre monoplaces (Stroll, Zhou, Tsunoda, Ricciardo).

Était-ce une erreur ?

Oui et non. Ferrari a tenté une stratégie à un arrêt, préconisé par Pirelli, et l'a retardé au maximum. A la fois pour ne pas boucler la course avec des "medium" en fin de vie, aussi pour espérer un nouveau régime de voiture de sécurité. Et en profiter.

L'erreur a été faite aux stands : le lève-vite arrière a été mal placé, ce qui a retardé le remplacement de la roue arrière-gauche. L'arrêt a duré 5"3 et le passage 26"199. Deux secondes de trop. Elles lui ont coûté deux à trois positions, du temps en piste, de l'usure pneumatique… Sans cela, aurait-il été en mesure d'attaquer George Russell en fin de course ? Pas sûr.

Tour 49/70 : Voiture de sécurité après l'abandon de Yuki Tsunoda

Le contexte

Ferrari anticipe en appelant Carlos Sainz alors que la voiture de sécurité n'a pas encore été déployée. Max Verstappen, lui, s'est arrêté six tours plus tôt pour chausser des "dur". L'Espagnol repart avec la même monte que le leader et ressort donc dans ses échappements.

Était-ce une erreur ?

Non. C'était même une obligation. Si Ferrari n'avait pas anticipé - ce qui aurait constitué une grossière erreur, compte tenu du crash de Tsunoda - Sainz aurait probablement perdu le podium. L'arrêt (3"7) a été médiocre, le passage (24"881) aussi, puisque les meilleurs dans cet exercice ont passé moins de 23"5 dans la voie des stands. Mais même avec une exécution parfaite, l'Espagnol serait ressorti derrière Verstappen.

