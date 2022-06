Retour "à la normale". La deuxième séance d'essais libres du Grand Prix du Canada a permis de retrouver une hiérarchie plus conforme à ce que l'on avait l'habitude de voir cette saison, du mois en ce qui concerne les trois premières positions. Déjà le plus rapide en début d'après-midi , Max Verstappen (Red Bull) a récidivé au cours d'un entraînement durant lequel le ciel est devenu de plus en plus menaçant. En retrait plus tôt dans la journée, Charles Leclerc (Ferrari) s'est replacé.