Dimanche sur l'Île Notre-Dame de Montréal, Max Verstappen s’est baladé. Le Néerlandais, champion du monde en titre, n’est pas allé jusqu’à conduire le coude à la portière mais il n’a pas eu à s’employer. Ni pour reprendre les quelques audacieux qui lui étaient passés devant au bénéfice des arrêts au stand. Ni pour défendre son leadership en fin de course, alors que Carlos Sainz faisait peser une menace plus chronométrique que réelle sur ses épaules.

Ad

A l’arrivée, Max a gagné. Encore. Ça fait déjà six fois cette saison. Et 26 au total. Ce qui le cale bien au chaud dans le top 10 des pilotes les plus victorieux en GP.

Grand Prix du Canada Verstappen, tout ce qui sépare le loup de la meute IL Y A 2 HEURES

Pilotes Victoires 1. Lewis Hamilton 103 2. Michael Schumacher 91 3. Sebastian Vettel 53 4. Alain Prost 51 5. Ayrton Senna 41 6. Fernando Alonso 32 7. Nigel Mansell 31 8. Jackie Stewart 27 9. Max Verstappen 26 10. Jim Clark/Niki Lauda 25

Depuis le début de saison, c’est simple, le Néerlandais a réussi le grand bond en avant : Mika Häkkinen (20 succès), Kimi Räikkönen (21), Damon Hill (22), Nelson Piquet (23), Nico Rosberg (23), Juan Manuel Fangio (24), Niki Lauda (25) et Jim Clark (25) sont désormais dans son rétro.

Verstappen a maintenant Jackie Stewart (ancien recordman) en ligne de mire. Et, à la vitesse où avance la Red Bull du boss orange, il n’est pas interdit de penser qu’il toquera à la porte du Top 5 à la fin de la présente saison.

Max Verstappen (Red Bull) au Grand Prix du Canada 2022 Crédit: Getty Images

Le numéro 1 du Mondial 2022 n’est en effet qu’à six succès de Fernando Alonso, 6e au classement (32 victoires). S'il doublait l'Asturien, Ayrton Senna, 41 victoires, serait alors le prochain en ligne de mire.

La Formule 1 a changé, certes. Verstappen a commencé à piloter à un âge où la majeure partie des géants qui le précédent rêvaient encore de le faire un jour lointain. Les saisons n’ont jamais été aussi longues, également. Il n’en reste pas moins que les accomplissements du Néerlandais sont remarquables.

Grand Prix du Canada Verstappen sans rival, Hamilton regoûte au podium IL Y A 3 HEURES