C'était la course la plus physique que j'ai jamais faite de ma vie. Je n'avais jamais ressenti une telle douleur dans une voiture avant. Les courses sont physiques mais, cette fois-ci, je me mordais la langue pour contenir la douleur", a-t-il confié à Canal + après la fin de la course, "priant pour qu'elle se termine au plus vite". C'est un Lewis Hamilton très affaibli qui a terminé le Grand Prix de Bakou, dimanche. Victime de douleurs au dos, le pilote britannique a même dû s'y reprendre à deux fois avant de sortir de son baquet , finissant même par s'asseoir sur le halo avant d'être aidé par un membre de l'écurie Mercedes. "", a-t-il confié à Canal + après la fin de la course, "".

Ad

Face à une telle situation, sa présence au Canada, dimanche prochain, a forcément été remise en cause. Mais lundi matin, le Britannique a rassuré tout le monde sur Instagram. "C’était difficile et j’ai eu des difficultés à dormir, mais je me suis réveillé en étant positif, a-t-il confié en "story". Mon dos est douloureux et blessé, mais heureusement je n’ai rien de sérieux (...) J’ai eu de l’acuponcture et de la physio, et je suis en route pour aller voir l’équipe, afin de travailler avec tout le monde pour progresser. Nous devons continuer à travailler. Il n’y a rien de mieux que le moment actuel pour se regrouper, et nous le ferons."

Grand Prix d'Azerbaïdjan Bonus-malus : Verstappen en père peinard, Ferrari dans la tourmente, Russell au (haut) niveau IL Y A 17 HEURES

Très motivé à l'idée de retour le circuit Gilles-Villeneuve, Hamilton a assuré qu'il ne "raterait ça pour rien au monde". Quatrième à Bakou, il compte bien confirme son retour en forme au Canada.

Vous voulez suivre le Grand Prix TM du Canada en direct sur CANAL+ ? Retrouvez 100% des Grands Prix, des essais et des qualifications avec la Série Limitée 100% CANAL+ à 20,99€ les 12 premiers mois puis 30,99€/mois pour un abonnement de 24 mois

Grand Prix d'Azerbaïdjan Dos en compote, Hamilton n'en peut plus du marsouinage : "Je priais pour que ça se termine" IL Y A 19 HEURES