Le pilote japonais Naoki Yamamoto participera à la première séance d'essais libres du Grand Prix de Japon de Formule 1 vendredi au volant d'une Toro Rosso, ont indiqué lundi cette écurie et Honda qui la motorise. Selon Honda, Yamamoto, 31 ans, "est l'un des meilleurs pilotes au Japon et le champion en titre dans les catégories Super Formula et Super GT".Toro Rosso a précisé que le Japonais participera à cette première séance d'essais libres au volant de la voiture habituellement dévolue au Français Pierre Gasly qui en reprendra le volant pour le reste du weekend.

"Je suis ravi de pouvoir conduire une F1 ce weekend, ce qui est un de mes rêves depuis que je suis enfant. D'obtenir cette chance à Suzuka, un circuit très important pour tous les pilotes japonais, devant une telle foule de supporters japonais rendra cette expérience encore plus spéciale", a indiqué Naoki Yamamoto cité dans le communiqué. Honda motorise les écuries Red Bull et Toro Rosso cette année après avoir été le fournisseur de McLaren de 2015 à 2017. Le dernier pilote japonais à avoir participé à un GP de F1 est Kamui Kobayashi en 2014.