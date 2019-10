Sous le signe de 6, Mercedes roule sur les records de Ferrari

Six était le chiffre de Mercedes, dimanche à Suzuka. Six comme le nombre de Coupes des constructeurs désormais dans la vitrine des trophées de la firme à l'étoile. Six comme l'autre série qu'elle est assurée de perpétuer au championnat du monde des pilotes, puisqu'elle a éliminé à l'arrivée du Grand Prix du Japon tous les rivaux de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas dans la course à la consécration. Charles Leclerc (Ferrari), troisième, Max Verstappen (Red Bull) et Sebastian Vettel (Ferrari), quatrièmes ex aequo, étaient les derniers à résister.

L'épopée de Ferrari - 6 titres Constructeurs trustés de 1999 à 2004 et 5 Pilotes avec Michael Schumacher de 2000 à 2004 - est surpassée. Et puis, l'équipe dirigée par Toto Wolff a inscrit son nom une sixième fois sur les tablettes du Grand Prix du Japon, pour préserver une invincibilité qui date de 2014.

Hamilton peut être sacré au Mexique

Valtteri Bottas, premier non champion du monde vainqueur au Japon depuis Rubens Barrichello depuis 2003, est le seul à pouvoir empêcher Lewis Hamilton d'obtenir une sixième consécration. Soixante-quatre points les séparent à quatre manches de la fin de cette 70e édition du Mondial, alors que 104 sont encore à distribuer. Le suspense pourrait ainsi prendre fin dès le Grand Prix du Mexique, le 27 octobre (plus que 78 unités alors en jeu). Pour le Britannique, la condition sera de marquer 14 points de plus que le Finlandais.

"Si je devais résumer, ce sont les gens qui travaillent à ce projet en donnant tous le meilleur d'eux-mêmes à leurs postes respectifs et la force de cet ensemble qui nous a permis de gagner ces championnats", a déclaré Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes.

"C'est assez dingue de voir cela arriver en récompense de tant de travail acharné, a félicité Hamilton. Quand je suis arrivé dans l'équipe en 2013, j'ai constaté le dévouement de tous et ça n'a pas changé depuis, malgré les succès année après année."

Evidemment, la concurrence a salué cette réussite dans la durée. "Félicitation de la part de nous tous à nos rivaux et amis d'avoir conquis un nouveau titre bien mérité de champions du monde des constructeurs, s'est exclamé Mattia Binotto, le directeur d'équipe des Rouges. Cette saison, ils ont tout simplement fait le meilleur boulot et c'est exactement ce qui compte dans le business."

"De l'extérieur, Mercedes est très proche de la perfection à chaque fois qu'ils prennent la piste. Ils sont très réguliers et ne font quasiment pas d'erreurs", a ajouté Sebastian Vettel, qui a gagné quatre titres Pilotes de 2010 à 2013, et contribué aux quatre titres Constructeurs de Red Bull sur la même période.