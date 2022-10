Un engin de dépannage a été vu en bord de piste lors du Grand Prix du Japon de Formule 1, interrompu au 3e tour à cause de la pluie, selon des images de F1TV.

Sur ces images, largement reprises sur les réseaux sociaux, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) qui vient de ressortir de son stand, passe à côté d'un camion signalé par son feu clignotant alors que les conditions sont délicates pour les pilotes en raison de la pluie. Un incident qui a provoqué la colère du Français : "C'est inacceptable ! Comment c'est possible ? Je n'arrive pas à y croire".

L'incident s'est passé sous régime de drapeau rouge quand les pilotes roulaient pour revenir aux stands. La course a été interrompue en raison des conditions et pour permettre l'évacuation des monoplaces de deux pilotes ayant abandonné: le Thaïlandais Alex Albon (Williams) en raison de problèmes mécaniques et l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) après un accident.

On a ensuite pu voir Gasly très énervé par cet événement. "J'aurais pu me tuer !", s'est-il exclamé, en décrivant la scène au poste de commandement de son écurie.

La présence très dangereuse de ce camion a rappelé l'accident qui avait causé la mort à 25 ans du Français Jules Bianchi au Japon, sur ce même circuit, le 5 octobre 2014, au 42e tour du Grand Prix du Japon. Sous la pluie, il a perdu le contrôle de sa Marussia dans le virage 7 et sa monoplace s'est encastrée sous un engin de levage qui finissait d'évacuer la Sauber de l'Allemand Adrian Sutil, sortie de la piste au tour précédent. De retour en France, il était mort après plusieurs mois de coma à Nice, sa ville natale, le 17 juillet 2015. Bianchi était le parrain sportif de Charles Leclerc, le pilote Ferrari.

