GP du Mexique - Lewis Hamilton sacré champion du monde, Max Verstappen remporte la course

Le sacre sans le panache. Lewis Hamilton a qualifié "d'horrible" la course qui l'a conduit à enlever son cinquième titre de champion du monde, dimanche à Mexico. Le mot est fort, exagéré, mais il fait écho à l'ambition qu'il avait le jour d'égaler l'illustre Argentin Juan Manuel Fangio, le "parrain" de tous les pilotes sacrés dans la Formule 1 des trompe-la-mort des années 50, comme il l'avait nommé lors du précédent week-end de course, à Austin.

En réalité, c'est Max Verstappen (Red Bull) le plus prompt au départ et leader jamais inqiété, qui l'a couronné au bout des 71 tours de ce Grand Prix du Mexique d'une course qu'il aura traversée comme un fantôme, miné par d'insolubles problèmes de dégradation des pneus.

Sebastian Vettel (Ferrari), qui devait gagner pour tenter de retarder l'échéance, a fini avec panache deuxième, à 17 secondes, et son coéquipier Kimi Räikkönen a complété le podium au pied duquel est resté le Britannique, désormais statistiquement deuxième pilote de l'histoire, derrière les Michael Schumacher et ses sept titres.

Renault encore plus près de la quatrième place

Quatrième à 1 minutes et 18 secondes, Lewis Hamilton a fait état toute l'épreuve, agacé, d'une dégradation excessive. "Vous m'avez donné les mauvais pneus !", a-t-il lâché, désemparé. Il avait juste les mêmes enveloppes que ses confrères.

Piégé pour finir par Daniel Ricciardo (Red Bull) qui l'aura fait craquer avant de renoncer sur une rupture d'embrayage, #LH44 peut s'estimer heureux de n'avoir eu à céder un tour au vainqueur néerlandais.

Valtteri Bottas, sur l'autre Mercedes, cinquième, a devancé Nico Hülkenberg, qui a un peu plus rapproché Renault de la quatrième place du championnat du monde des constructeurs, alors que Charles Leclerc (Sauber), Stoffel Vandoorne (McLaren), Marcus Ericsson (Sauber) et Pierre Gasly (Toro Rosso), parti dernier, ont refermé le Top 10.

A l'issue d'une course décousue, Esteban Ocon (Force India) a fini 11e et premier sans point, cinq rangs devant Romain Grosjean (Haas), dernier à trois tours.