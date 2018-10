Lewis Hamilton (Mercedes) : "C'est vraiment ma meilleure année"

Un sentiment d'inachevé, de plénitude aussi. Lewis Hamilton a péniblement conduit sa Mercedes jusqu'à la quatrième place du Grand Prix du Mexique, dimanche, pour finalement rejoindre l'Argentin Juan Manuel Fangio au rang des quintuple champion du monde de la Formule 1. A deux consécrations du palmarès de Michael Schumacher, désormais seul à le contempler.

Il n'a que 33 ans, il est engagé avec Mercedes pour 2019 et 2020 et ces deux saisons lui offriront peut-être l'opportunité d'égaler l'Allemand, surpasser ses 91 victoires aussi.

Mais dimanche, sur les hauteurs de la capitale mexicaine, le Britannique n'avait pas l'esprit à se projeter tant. Le présent lui suffisait amplement.

"C'est un sentiment très étrange. On ne l'a pas gagné (ndlr : le titre) aujourd'hui, on l'a gagné par un rude travail de plusieurs courses. Je suis avec Mercedes depuis que j'ai 13 ans et accomplir ça - ce que Fangio a fait avec Mercedes - c'est un sentiment incroyable et très irréel.

"Je pense avoir élevé mon niveau en tout"

Ma course a été horrible. J'ai pris un super départ et je faisais mon chemin et puis, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai simplement essayé de contrôler la voiture et de la ramener à la maison. Je ne serais pas là s'il n'y avait eu ma famille, le dur travail de mon père. C'est une expérience qui rend humble."

"C'est vraiment ma meilleure année, a-t-il ajouté au micro de la chaîne britannique Sky Sports. Et c'était le but. Quand j'ai gagné le championnat l'an dernier, je me suis dit : 'Comment puis-je progresser ? Être mieux préparé ? Plus concentré ? Un meilleur pilote à tout point de vue ?"

"J'ai essayé d'être un meilleur fils, un meilleur ami, à tous les niveaux. Je pense avoir élevé mon niveau en tout. Et je ne suis pas sûr que ce soit une question d'âge, mais je suis sûr que l'expérience aide. Je pense honnêtement avoir fait ma meilleure année, je suis donc très, très, content de la façon dont ça s'est passé".