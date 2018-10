"Il a été parfait, c'est mérité" : Sebastian Vettel félicite Lewis Hamilton pour son 5e titre

Gloire au vainqueur, honneur au vaincu. Dimanche, Lewis Hamilton a mis un point final à son duel haletant avec Sebastian Vettel. En se classant 4e du Grand Prix du Mexique, le Britannique s'est en effet adjugé sa cinquième couronne mondiale. Malgré une belle course, ponctuée d'une jolie deuxième place, l'Allemand, lui, ne pouvait guère faire plus. Fair-play après la course, le pilote de la Scuderia a tenu à saluer et féliciter son adversaire.

" Félicitations à Lewis Hamilton "

"Félicitations à Lewis Hamilton et à son équipe. C'est mérité, il a été le meilleur, il a été parfait toute la saison. Ils ont fait un superbe travail tout au long de l'année. Il faut accepter ce qu'il se passe et dire bravo", a ainsi confié un Vettel forcément déçu d'avoir perdu la bataille. "Cela n'a pas été un jour facile à vivre. J'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais cela n'a pas été le cas", a-t-il ainsi expliqué. Le tout dans des propos relayés par L'Equipe.

Si la messe est dite, la saison n'en est pas pour autant terminée. Le championnat constructeurs non plus. Comme l'a annoncé Ferrari dimanche soir, l'objectif est de contrarier Mercedes jusqu'au bout. Avec 55 points d'avance, l'écurie de Lewis Hamilton a toutefois de quoi voir venir. S'il n'est pas encore l'heure de sabrer un deuxième champagne, le mettre au frais ne serait pas une si mauvaise idée...