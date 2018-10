Qualifications GP du Mexique - Ricciardo (Red Bull) signe une pole surprise, Hamilton 3e

Daniel Ricciardo était l'homme auquel on ne pensait plus. En tous les cas chez Red Bull. Face à Max Verstappen, l'Australien restait sur dix revers consécutifs sur le tour chrono du samedi après-midi, en ne comptant pas les duels qualificatifs avortés sur problèmes techniques. Vendredi avait été le jour du Néerlandais. Samedi aussi. A l'occasion des derniers libres préfigurant la qualification. En Q2, et même jusqu'au 1er run en Q3. Mais pas jusqu'au bout.

Au moment où ça comptait, "Dan The Man" a sorti d'un tour magnifique, magique, pour arracher sa troisième pole position en carrière, pour 0"026 au détriment de son coéquipier Néerlandais, qu'il a mis dans une colère qu'on a vue dès son arrivée sur la grille de départ. Battu de 0"026, #MV33 n'a pu s'empêcher de percuter le panneau P2 le privant de la pole position du plus jeune pilote de tous les temps. Pour surpasser le précoce Sebastian Vettel (Toro Rosso) de Monza 2008, il aura encore sa chance à Sao Paulo et à Abou Dabi.