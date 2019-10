Hors du coup aux essais face à la Red Bull de Max Verstappen et aux Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel, Lewis Hamilton a triomphé dimanche dans le Grand Prix du Mexique pour offrir sa 100e victoire à Mercedes en Formule 1.

Troisième sur la grille après la rétrogradation de Verstappen de la première place à la quatrième sur l'aire de départ, Hamilton a mené une course patiente pour dérouler sa stratégie à un arrêt,. En se montrant également intransigeant lors du premier tour dans les roues du Néerlandais, qui a tenté de le sortir de la piste dans le virage n°2. A cet instant, les deux hommes se disputaient la troisième place derrière Leclerc et Vettel.

La Flèche d'argent n°44 ayant survécu à une glissade et à un contact rugueux avec la RB15 n°33, le Britannique a vu ensuite Leclerc sortir de la course à la victoire en étant obligé de rentrer pour contrer une tentative d'undercut de l'autre pilote Red Bull, Alexander Albon. Et au passage passer sur deux arrêts, ce que Ferrari pensait plus avantageux et qui s'est avéré un handicap.

Propulsé deuxième à deux secondes de Vettel, Hamilton a piégé le pilote de la SF90 n°5 en stoppant assez tôt au stand. Pessimiste à mi-course quant à ses chances de finir sans stopper une seconde fois, le quintuple champion du monde a finalement fait mieux que ça en maintenant une cadence élevée sans s'exposer au retour de son rival de Maranello.

Après avoir fracassé sa Mercedes en qualification, Valtteri Bottas a pu démarrer du sixième rang et mener une course sans histoire jusqu'au podium. Ou presque, puisqu'il a subi un assaut osé de Max Verstappen que ce dernier a payé par une crevaison. Leclerc en échec stratégique, Albon moins rapide, le Finlandais a donné l'impression qu'il pourrait attaquer Vettel dans les derniers tours, sans jamais s'en donner les moyens.