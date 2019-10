Est-ce un combat perdu d'avance ? Max Verstappen ne s'est pas montré plus optimiste à l'issue de la première journée de tests à Mexico, qu'en arrivant sur le théâtre du Grand Prix du Mexique. Vendredi, le leader de Red Bull Racing ne s'est pas arrêté au faible écart - 0"115 - qui l'a séparé de la Ferrari de Sebastian Vettel, la plus rapide de la seconde séance. Il a insisté sur la marge qu'avaient les bolides rouges sur sa RB15 en termes de puissance moteur, et d'exploitation des pneumatiques.

"Je ne pense pas que nous soyons en mesure de rivaliser avec elles en qualification, a estimé le Néerlandais, vainqueur du Grand Prix du Mexique en 2017 et 2018. Elles sont tout simplement trop rapides. Le reste est à peu près dans les mêmes valeurs de vitesse, mais elles sont loin devant."

"Malheureusement, on ne peut reprendre le temps perdu dans les virages, a-t-il précisé. Je pense qu'il faut que l'on se concentre plus sur le rythme de course, voir si on peut garder les pneus sous contrôle."

Le Néerlandais fait référence au grainage qui a handicapé toutes les voitures vendredi en raison d'une piste glissante et qui ne devrait pas disparaître par magie.

Quant à son coéquipier, il n'a pas été d'un grand secours dans l'avancé du programme d'optimisation de la machine dessinée par l'équipe d'Adrian Newey. Sorti brutalement dans le premier quart d'heure des essais libres 2, le Thaïlandais a reconnu une "faute d'inattention" qui l'a envoyé dans le mur de protection du virage n°7. "J'ai trop utilisé la piste. Il nous manque un gros paquet de data sur longs runs", a-t-il ajouté. Samedi, lors des essais libres 3, sa priorité sera de trouver les réglages pour la course.

Christian Horner s'est montré très prudent sur les objectifs de son écurie. "Je pense que pour le moment, les Ferrari sont la référence à battre en termes de vitesse pure sur un tour et la qualification est ici très importante car il est difficile de suivre les autres voitures de près", a déclaré le directeur d'équipe de Milton Keynes.