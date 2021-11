Intouchable. Max Verstappen (Red Bull) s'est imposé en solitaire sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico, dimanche soir. Le Néerlandais, parti depuis la deuxième ligne, a récupéré les commandes du Grand Prix dès le premier virage à la grâce d'un envol magistral. Lewis Hamilton (Mercedes), son rival pour la couronne mondiale, a rapidement abandonné tout espoir de victoire. Le septuple champion du monde a déployé toutes ses forces face à Sergio Pérez (Red Bull) pour conserver sa deuxième place. Il accuse dorénavant 19 points de retard au classement des pilotes.

Ad

Max le visionnaire. Avant la course, il avait annoncé qu'il partirait du Mexique "avec une plus grande avance" au classement. Un freinage tardif au premier virage après avoir pris l'aspiration sur Valtteri Bottas a suffi au Néerlandais pour surprendre les Mercedes et s'envoler vers une 19e victoire en carrière, la neuvième de la saison. Verstappen est un champion du monde en puissance et n'a pas laissé passer l'occasion de le rappeler. A quatre courses du terme, il a réalisé le coup parfait en accentuant son avance au classement des pilotes. Il toise désormais Lewis Hamilton, son dauphin au Mexique, de 19 unités.

Grand Prix du Mexique Du rififi au départ : Verstappen déborde les Mercedes, Bottas percuté par Ricciardo IL Y A 2 HEURES

Le septuple champion du monde n'a jamais pu inquiéter le leader en 71 tours. Il a même fait part d'une inhabituelle résignation dès la 24e boucle, en établissant un terrible constat : "Ils sont trop rapides pour nous." Ils, ce sont les pilotes Red Bull. Pas simplement Verstappen. Sergio Pérez, héros local, l'a fait transpirer jusque dans les derniers hectomètres. Devant un public en folie, ravi de voir l'idole du pays pimenter la fin de course, il s'est blotti dans les échappements d'Hamilton, sans trouver l'ouverture. Mais ne nous trompons pas : cette troisième place finale a le goût d'une victoire. Pérez est le premier Mexicain à grimper sur le podium du Grand Prix national.

Grand Prix du Mexique Bottas poleman consigné, clean air, Verstappen en difficulté : le GP en questions IL Y A 18 HEURES