C'est enfin le résultat qu'il attendait, qu'il méritait depuis un petit moment. Remarquable sur le tour chrono cette saison avec deux P4, cinq P5 et six P6 le samedi après-midi, auteur d'un podium début juin à Bakou, Pierre Gasly avait ces derniers temps raté de belles opportunités à cause d'une malchance tenace.

Contraint trois fois à l'abandon cette année, à Spielberg 1, Monza et Austin, soit plus que personne, le pilote AlphaTauri a signé dimanche sur les hauteurs de Mexico une superbe quatrième place, comme à Zandvoort, et ainsi consolidé sa place de 9e au Championnat du monde, avec 86 points, derrière les pilotes des armadas Red Bull, Mercedes, Ferrari et McLaren.

Encore une fois qualifié cinquième, devant des calibres comme Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) ou Charles Leclerc (Ferrari), le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 a profité des déboires du poleman Valtteri Bottas (Mercedes), heurté dès le départ, pour s'installer dans le Top 4 et y rester.

"Je suis extrêmement heureux, s'est exclamé le Rouennais. C'est un week-end fantastique ! Tout était sous contrôle avec Charles [Leclerc] derrière nous. On a pu creuser l'écart et gérer tout au long de la course."

"Lors des quatre derniers Grands Prix, on a eu deux abandons alors même qu'on avait le rythme, a-t-il souligné. Ce week-end, la voiture était au niveau et on a tiré le maximum en qualification et en course. Terminer devant les deux Ferrari, c'est toujours agréable."

"C'est mon objectif d'offrir ça à Franz pour Noël"

"Pierre a du survivre survive dans le premier virage (ndlr : il a coupé dans l'herbe pour éviter la McLaren de Daniel Ricciardo et la Mercedes de Valtteri Bottas en tête-à-queue), garder les Ferrari derrière et ramener la cinquième place, a apprécié Franz Tost, directeur d'équipe d'AlphaTauri. Nous savons à quel point c'est difficile à Mexico de gérer les pneus et les freins à haute altitude, et Pierre a été incroyable pendant toute la course, en se comportant de façon très professionnelle. Pierre a fait un travail fantastique au cours du week-end et la voiture a montré une très bonne performance."

Non content d'être le leader incontesté de la Scuderia basée à Faenza, invariablement le meilleur de son équipe en qualification (il mène 18-0 face à Yuki Tsunoda), dans les points à 15 reprises cette saison, un record hormis les 16 arrivées primées de Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly continue effectivement de porter à bout de bras AlphaTauri : il a marqué 86 des 106 points de l'équipe italienne en 2021.

Avec les dix unités qu'il a ajoutées au compteur de l'écurie B de Red Bull dimanche, il a même placé AlphaTauri à égalité avec Alpine à la cinquième place du classement du monde des constructeurs. Une satisfaction de plus pour lui. "On égale Alpine en points, s'est-il félicité. C'est mon objectif d'offrir ça à Franz pour Noël, on va continuer à pousser pour ça. Vu notre travail dans l'équipe, je pense qu'on a notre chance".

Avec le Grand Prix de la Ville de Sao Paulo qui se profile le week-end prochain, c'est même le superbe souvenir de sa deuxième place à Interlagos, dans un finale époustouflant contre Lewis Hamilton, qui remonte à la surface.