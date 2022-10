Max Verstappen est désormais seul au monde. Vainqueur pour la quatorzième fois de l’année, dimanche soir, lors du Grand Prix du Mexique, le Néerlandais est entré un peu plus dans la légende de la Formule 1 en devenant le pilote le plus victorieux en l’espace d’une saison. Intouchable à Mexico, le double champion du monde devance la Mercedes de Lewis Hamilton et la monoplace sœur de Sergio Pérez.

Auteur la veille de sa première pole position sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, Max Verstappen a littéralement écrasé une course que beaucoup pensaient promise aux Mercedes. Parti en pneus "tendre", à la différence des deux Flèches d’Argent de Lewis Hamilton et de George Russell équipées de gommes "medium" au départ, le fer de lance de l’écurie Red Bull a parfaitement jailli à l’extinction des feux, conservant un leadership qu’il n’allait ensuite jamais laisser, sauf au jeu des arrêts aux stands.

Inébranlable malgré un Lewis Hamilton pressant pendant tout le premier relais - l’écart entre les deux hommes n’a jamais excédé les deux secondes à ce moment-là - le double champion du monde s’est même offert le luxe de stopper à son stand avant son rival, le Néerlandais optant pour les pneus "medium" au 26e tour quand le Britannique devait patienter jusqu’au 30e passage pour chausser les gommes les plus dures.

Ferrari complètement absente

Avantagé par cette judicieuse option stratégique, Max Verstappen s’est alors tranquillement envolé vers la victoire pendant que derrière lui Lewis Hamilton, mais aussi George Russell, finalement quatrième à Mexico, enrageaient de devoir composer avec une gomme nettement moins performante que les "medium" des Red Bull. Passés à côté d’un potentiel gros coup au Mexique à cause d’un choix trop conservateur, les hommes de Toto Wolff ont toutefois eu le mérite d’offrir un semblant d’opposition aux intouchables Red Bull ce dimanche.

Ce que n’aura pas su faire par exemple une Scuderia Ferrari absente sur les terres de Sergio Pérez. Déjà hors du coup en qualification, les hommes de Maranello ont totalement sombré ce dimanche, Carlos Sainz se classant à la cinquième place juste devant son coéquipier Charles Leclerc mais à près d’un tour du vainqueur du jour Max Verstappen.

Poussé vers la sortie par une écurie McLaren encore une fois mieux représentée à l’arrivée que sa rivale pour le championnat Alpine (Lando Norris termine neuvième juste derrière Esteban Ocon), Daniel Ricciardo a prouvé qu’il n’était pas encore totalement fini en décrochant une très belle septième place au terme d’une course où il n’aura pas hésité à se montrer agressif tant sur la piste (le malheureux Yuki Tsunoda peut en témoigner) qu’en termes de stratégie (il a fini en gommes tendres).

