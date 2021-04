Le vice-champion du monde, en difficulté après deux courses infructueuses, a encore montré qu'il aime démarrer les week-ends de course pied au plancher. Et doublement : le plus rapide lors des runs effectués en pneus "dur", le natif de Nastola a aussi réalisé le chrono le plus compétitif en pneus "tendre", en 1'19"648, à la 44e des 60 minutes de tests. Avec les meilleurs temps intermédiaires dans les trois secteurs.

Installé en haut de la feuille des temps, il n'en a pas été délogé malgré l'activité de Max Verstappen qui étrennait une Red Bull comprenant des ailettes en bord de fond plat pour guider l'air vers l'arrière, et des déflecteurs devant les entrées des pontons. Rapportant d'étranges vibrations dans sa RB16B, le Néerlandais a échoué pour seulement 0"025 alors que son coéquipier, Sergio Pérez, a complété le résultat d'ensemble de l'écurie de Milton Keynes avec le troisième temps, à 0"198.

Chez Mercedes, cependant, le meilleur temps de Valtteri Bottas a contrasté avec les difficultés de Lewis Hamilton, visiblement pas encore à l'aise avec sa W12, à tel point que le quatrième chrono lui a échappé au profit de Charles Leclerc (Ferrari).

Brillamment qualifié cinquième à Sakhir et à Imola, Pierre Gasly (AlphaTauri) est prêt à tenir un rôle dans le peloton de chasse : le Normand a réussi le sixième temps, à 0"796, devant l'excellent George Russell (Williams), alors que le n°3 mondial, Lando Norris (McLaren), le second pilote de Ferrari, Carlos Sainz, et le Français Esteban Ocon (Alpine) ont complété le Top 10.

Intronisé troisième pilote de l'écurie Alfa Romeo cette semaine, l'Anglais Callum Ilott, vice-champion de Formule 2 en 2020, a roulé à la place de l'Italien Antonio Giovinazzi, signant le 17e temps.

