Pierre Gasly ne veut pas rater le train. Brillant en qualifications avec son Alpha Tauri à Bahrein, puis à Imola, où il s'était élancé depuis la 5e place, le Français souhaite franchir un cap dès ce week-end avec son Alpha Tauri. Septième en Italie après avoir dû composer avec une erreur de gommes en chaussant des maxi pluie dès le départ, le Français avait déploré son manque de rythme lors de la course, avant de remonter peu à peu dans la hiérarchie.

Passé devant les micros jeudi, à la veille du début du week-end de GP à Portimão, le Tricolore a déjà appuyé sur le bouton rouge concernant les performances des Alpha Tauri en course. "Si on regarde les choses objectivement, on a eu de très, très bons week-ends, en parlant de vendredi et samedi. On a fait d'extrêmement bonnes qualifications mais c'est clair pour l'instant que, le dimanche, on n'a pas réussi à concrétiser ces bonnes 'qualifs' et c'est quelque chose qu'il va falloir travailler", a averti le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020.

Gasly ne veut plus d'erreurs le dimanche

Un homme dans les points, un en-dehors. C'est pour le moment les résultats de l'écurie italienne en course. A Sakhir, Tsunoda avait pris la 9e place, alors que Gasly avait dû renoncer à 4 tours du terme sur casse mécanique (avant d'être classé 17e). A Imola, il s'était passé l'inverse : Gasly avait fini dans les points, avec une belle 7e place acquise non sans mal, alors que Tsunoda avait passé le Grand Prix à l'arrière, avec des erreurs de pilotage à la clé, avant de se classer 12e.

"Il n'y a eu que deux courses mais c'est sûr que, les occasions, il ne va pas falloir commencer à les rater tous les week-ends", a ajouté Gasly. "On a compris, on a appris et c'est clairement le 'focus' pour les week-ends à venir de se concentrer sur les dimanches et d'avoir des courses propres, sans les erreurs qu'on a pu commettre sur les deux premières".

"Dans un coin de sa tête, Gasly a certainement envie de refaire le coup de Monza"

