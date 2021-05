Max Verstappen prend la main au bon moment. Samedi après-midi, sur le circuit de Portimao, le Néerlandais a établi assez facilement le meilleur tour des essais libres 3, la dernière séance de préparation avant la qualification du Grand Prix du Portugal.

Installé en haut de la feuille des temps depuis la 39e minute en 1'18"545, le pilote de la RB16B s'est lancé une dernière fois à l'assaut du chronomètre à quatre minutes de la fermeture de la piste pour abaisser la marque de référence à 1'18"489. Une performance homogène - et c'est peut-être là son secret - puisqu'il n'a battu aucun temps intermédiaire sur les trois secteurs qui divisent le tracé portugais.

Au volant d'une machine équilibrée, le Batave a ainsi devancé les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de respectivement 0"236 et 0"331, alors que son coéquipier, Sergio Pérez, a plafonné à 0"351.

Ricciardo, Alonso et Vettel en ballottage défavorable

Tout paraît donc en place pour que la troisième séance de qualification de la saison offre un nouvel acte du duel entre les écuries autrichienne et allemande, sans que Ferrari ne puisse s'y mêler. A l'aise sur le tour unique vendredi, les SF21 de Charles Leclerc et Carlos Sainz ont glissé dans la hiérarchie derrière l'Alpine d'Esteban Ocon, déjà bien placée la veille. Une opportunité de réaliser un gros coup pour le natif d'Evreux ? Pourquoi pas, car l'autre Normand du peloton, Pierre Gasly (AlphaTauri), qualifié cinquième à Sakhir et à Imola, s'est contenté du neuvième temps absolu, entre la McLaren de Lando Norris et l'Alfa Romeo du vétéran Kimi Räikkönen, dont le tête-à-queue a rappelé le faible niveau de grip du tracé et le centrage des Pirelli, qui selon plusieurs pilotes a fait une erreur en prenant les trois composés les plus durs de sa gamme (C1, C2, C3).

Enfin, au rang des pilotes qui vont devoir se ressaisir après cette dernière heure d'entraînement, on peut citer Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) et Sebastian Vettel (Aston Martin), respectivement 12e, 14e et 18e.

