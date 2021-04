Tout n'est pas encore parfait chez Red Bull, où on a testé des évolutions aérodynamiques vendredi sur le circuit du Grand Prix du Portugal, avec notamment des ailettes en bordures de fond plat et de nouveaux déflecteurs devant les entrées de pontons de la RB16B. Quant aux performances en piste, la tendance est à l'optimisme prudent, du moins pour ce qui est de Max Verstappen.

Malgré ses deuxièmes temps, à chaque fois derrière des Mercedes, le Néerlandais a connu des sessions agitées avec un problème de vibrations dans les pneus en essais libres 1 et une perte de freins arrière en début d'essais libres 2. Au total, il a réalisé 22 tours puis 26 tours.

"C'est super de revenir à Portimão, le circuit est sensationnel, les conditions sont très similaires à celle de 2020 et le bitume est super glissant, a-t-il constaté. Les pneus ont changé et nous avons tous perdu du grip comparé à l'année dernière."

"Notre vendredi le plus limpide"

"C'est très piégeur ici et ce n'est pas évident de passer d'autres gommes car tout est apparemment question de préparation et de température. C'est la même situation pour tout le monde, nous devons donc être sûr d'être au top de l'exploitation de la voiture pour en tirer le maximum. Ça paraît serré encore une fois avec Mercedes ce week-end."

Troisième des essais libres 1 à 0"198, Sergio Pérez a encaissé 0"679 lors de la seconde session. "Les conditions de piste étaient très similaires à celles de l'année dernière avec un grip limité, c'était donc difficile de faire fonctionner les pneus, s'est plaint le Mexicain. Ce n'est pas facile, mais le principal sera de comprendre ce qui se passe avec les pneus. Le rythme était bon avec le medium mais quand nous sommes passés au 'tendre" nous n'avons pas trouvé le chrono. J'espère que nous allons pouvoir régler ça pour la qualification."

S'il reste donc du travail pour Red Bull, tout est sous contrôle du côté de Honda. "C'est notre vendredi le plus limpide, a clamé le directeur de la compétition, Toyoharu Tanabe. Nos quatre pilotes (chez Red Bull et AlphaTauri) ont pu faire un nombre respectable de tours, sans gros problème, et recollecté beaucoup de données utiles." Le motoriste japonais avait mis l'accent sur ce point étant donné qu'il fallait refaire la base de données sur ce circuit en raison du changement apporté cette année par Pirelli à ses pneus.

