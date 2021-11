Le vent est-il en train de tourner dans le désert de Losail ? Samedi, sur le circuit du Grand Prix du Qatar, Lewis Hamilton (Mercedes) a signé sa 102e pole position en carrière, sans jamais avoir été inquiété par son rival Max Verstappen (Red Bull). Le Britannique n'aura à peine tremblé que le temps de la Q1. Battu d'un souffle - 0"023 - dans la première partie de qualification de la vingtième manche du Mondial, le Britannique a ensuite opéré une sévère mise en point en cognant fort en Q2, puisqu'il a rejeté le Néerlandais à 0"302.

Et encore plus en Q3, à l'issue de laquelle les dégâts chronométriques ont été considérables. Auteur d'un tour en 1'21"901 dans l'ultime minute, le Britannique a éloigné le n°1 mondial, qui le précède de 14 points au championnat, à 0"455. Un gouffre, véritablement, qui n'est pas sans rappeler ses chevauchées brésiliennes du week-end dernier.

Largué vendredi, Hamilton a trouvé la voie

Alors que Red Bull n'a encore de cesse depuis des jours d'alimenter la suspicion, d'entretenir un climat délétère, le leader de Mercedes a donc apporté une réponse cinglante sur la piste. Seulement en avance de 0"162 après son premier run en Q3, le septuple champion du monde a assommé le Batave dans son dernier tour chrono, en alignant les trois secteurs intermédiaires.

Ce résultat, choquant, n'avait pourtant rien d'acquis. A sa descente de voiture, LH44 a rappelé à quel point il s'était retrouvé loin du compte vendredi, "largué" comme il l'avait dit, car parti dans une mauvaise direction de réglages. Heureusement, sur ce tracé inconnu en Formule 1, Mercedes avait par précaution engagé son coéquipier Valtteri Bottas sur une autre voie technique, fructueuse.

Une nuit de travail plus tard du côté des équipes de Mercedes, sur la piste qatari et dans les antennes anglais de Brackley (châssis) et Brixworth (moteur), Lewis Hamilton est reparti du bon pied. Avec une W12 bien mieux équilibrée et une avance de 0"162 sur Max Verstappen (Red Bull) à l'issue des derniers essais libres.

