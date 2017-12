Heureux de sa relation avec Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en profite pour tacler Nico Rosberg

Lewis Hamilton déclare qu’il a apprécié disputer la saison 2017 de Formule 1 sans avoir Nico Rosberg à ses côtés comme équipier. Le Britannique était associé à Valtteri Bottas cette année chez Mercedes, après la décision surprise de Rosberg de prendre sa retraite en décembre 2016. "L’arrivée de Valtteri n’a été que positive pour l’équipe, confie Hamilton à la BBC. C’est un chouette environnement de travail à présent."

" Valtteri est un pilote bien élevé "

"Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, bien évidemment, mais pour moi c’est un environnement de travail plus agréable (sans Rosberg)", explique Hamilton. "Ce qu’il y a de bien avec Valtteri, c’est que c’est un pilote bien élevé qui ne se soucie que de sa propre performance. Se battre avec moi en dehors des circuits ou avec les ingénieurs ne l’intéresse pas."

"Il n’essaie pas de rallier les ingénieurs à sa cause (comme Rosberg), il n’essaie pas des tactiques. La seule chose qui l’intéresse, c’est de fournir le meilleur travail possible avec les ingénieurs. Nous avons une discussion très franche. C’est juste le jour et la nuit comparé à avant", poursuit Lewis Hamilton. "Au final, tout vient du passé que deux personnes ont entre elles. Il n’y a pas de passé entre nous avec Valtteri et nous sommes en train de construire une relation dans le bon sens. Une relation qui est basée sur le respect, et cette année a montré que les résultats suivaient." Hamilton et Bottas sont tous les deux sous contrat avec Mercedes en Formule 1 jusque la fin de l’année 2018.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter.

Retrouvez plus d’articles sur F1i