La F1 qui vous fait rêver - Senna, Schumacher, Hamilton... : Les pilotes emblématiques

LA F1 QUI VOUS FAIT REVER - Ce lundi, nous débutons une grande consultation pour que vous nous disiez quelle est votre Formule 1 idéale. Ce lundi, nous vous proposons de choisir votre pilote préféré parmi une liste de 12 grands noms emblématiques sélectionnés par nos soins. Nous révélèrons mardi matin le résultat de vos votes.

Juan Manuel Fangio (1950-1957)

L'Argentin a pris le train de la Formule 1 sur le tard, à 38 ans, mais il a eu le temps d'en devenir le premier grand pilote en collectionnant cinq couronnes. A une époque où les accidents mortels étaient d'une banalité effrayante, "El Maestro" a sans doute mieux survécu que d'autres avec son coup de volant fluide, son approche raisonnée de la course.

Champion du monde avec quatre marques différentes, il reste le pilote emblématique d'une marque, Mercedes. Sa dernière victoire reste son plus grand exploit : une folle remontée au Nürburgring en 1957.

Palmarès

24 victoires (en 51 courses), 29 pole positions

Champion du monde 1951, 1954-1957



Jim Clark (1960-1968)

Par son élégance au volant, sa rapidité exceptionnelle, l'Ecossais reste encore aux yeux de beaucoup d'observateurs qui ont connu la F1 des années 60 le meilleur pilote de tous les temps. Il n'a été "que" deux fois champion du monde et était parti pour l'être une troisième fois lorsque la mort est venu le saisir à 32 ans, au détour d'une course de Formule 2 à Hockenheim, en 1968.

Son parcours fut surtout une grande histoire de fidélité à la marque Lotus, pour laquelle il pilota exclusivement, et une entente exceptionnelle avec Colin Chapman, patron-fondateur de l'emblème.

Palmarès

25 victoires, 33 pole positions

Champion du monde 1963, 1965

Jim Clark (Lotus) au Grand Prix de Grande-Bretagne 1963 Crédits Getty Images

Graham Hill (1958-1975)

Le Britannique a eu une carrière de 17 ans qui lui a permis de décrocher deux titres, avec BRM et Lotus. S'il fut surnommé "Monsieur Monaco" pour ses cinq victoires en Principauté, il fit preuve d'un éclectisme hors norme puisqu'il reste le seul détenteur de la triple couronne. Couronné en F1, il gagna en effet les 500 miles d'Indianapolis en 1966 et les 24 Heures du Mans en 1972.

Palmarès

14 victoires, 13 pole positions

Champion du monde 1962, 1968

Jackie Stewart (1965-1973)

L'Ecossais fut le premier pilote professionnel de l'histoire de la F1, soucieux de son image dans les médias et payé un million de dollars par saison. Sa carrière est intimement lié à celle de Ken Tyrrell, avec qui il remporta ses trois titres. Son record de 27 victoires a tenu 14 ans mais ce que l'on retient aussi, c'est qu'il fut le premier pilote à partir en croisade pour la sécurité sur les circuits en imposant, par exemple, des rails à bord des pistes.

Palmarès

27 victoires, 17 pole positions

Champion du monde 1969, 1971, 1973

Niki Lauda (1971-1985)

L'homme qui a sorti Ferrari d'une mauvaise passe au milieu des années 70 pour faire de sa vie un roman, au-delà de l'adversité. La façon dont il s'est relevé de son grave accident au Nürburgring en 1976 en a fait de lui une icône du sport, et la façon dont il tenait tête à Enzo Ferrari lui a donné une place à part dans le cœur des Rouges.

Capable de plaquer la F1 en pleine séance d'essais, il a opéré un fantastique retour à la compétition chez McLaren en 1982, après deux années sabbatiques. Tout était à faire et il sanctionna son pari d'un 3e titre face à Alain Prost.

Palmarès

25 victoires, 24 pole positions

Champion du monde 1975, 1977 (Ferrari), 1984 (McLaren)

Gilles Villeneuve (1977-1982)

Le Canadien n'a jamais été champion du monde mais bien plus que ça. Attaquant pas effrayé par ses spectaculaires accidents à répétition, habité par une détermination au-delà de l'entendement, considéré comme fou par certains, il a vécu sa vie de pilote comme une mission, un devoir de dépassement aux frontières du possible.

Il est aujourd'hui encore un pilote à part dans l'histoire de Ferrari, que les palmarès des plus grands pilotes n'ont jamais fait chanceler.

Palmarès

6 victoires, 2 pole positions

Vice-champion du monde 1979 (Ferrari)

Gilles Villeneuve - 1978 Crédits Getty Images

Alain Prost (1980-1993)

Le Français avait un style pur, clinique, où l'impression de vitesse n'apparaissait pas à l'œil nu. Après un passage achevé dans la polémique chez Renault, il a trouvé en McLaren le cocon qu'il lui fallait, l'écoute dont il avait besoin pour traduire ses grandes qualités de metteur au point. Son duel empreint de respect avec Niki Lauda (1984), sa collaboration devenue cohabitation avec Ayrton Senna (1988, 1989) ont contribué à lui donner une autre dimension que celle d'un pilote extrêmement talentueux.

Palmarès

51 victoire, 33 pole positions

Champion du monde 1985, 1986, 1989 (McLaren), 1993 (Williams)

Nigel Mansell (1980-1995)

Dans le combat rapproché, "Big Nige" ressemblait à un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est ce qui le rendait fascinant : on savait que n'importe quoi pouvait arriver. Sa détermination était aveugle, et le fait qu'il était le seul pilote qui faisait peur à Ayrton Senna dans ces moments-là en dit long.

Au bout d'une somme invraisemblable de déconvenues, il a été champion du monde avec Williams. Une écurie merveilleuse : elle l'adorait, le laissait tout faire, lui pardonnait tout.

Palmarès

31 victoires, 32 pole positions

Champion du monde 1992 (Williams)

Ayrton Senna (1984-1994)

Le Brésilien vivait pour la course, et sa carrière fut celle d'un pilote-écorché vif en quête d'absolu. Il l'a traversée sur un fil, et celui d'un tour de qualification lui permettait de déployer ses extraordinaires aptitudes. Dans l'environnement étouffant de Monaco, sous la pluie, dans le trafic, il n'a sans doute jamais trouvé de rival.

Il savait devoir défier Alain Prost chez McLaren pour accéder à la consécration. Choyé par les motoristes de Honda, il a construit une saga à trois étoiles qui l'a installé au firmament. La fin de cette époque a malheureusement précipité son destin chez Williams, un jour de mai 1994.

Palmarès

41 victoires, 65 pole positions

champion du monde 1988, 1990, 1991 (McLaren)

Ayrton Senna (Lotus) au Grand Prix de Belgique 1985 Crédits Getty Images

Michael Schumacher (1991-2012)

L'Allemand est la référence des livres de statistiques pour ses sept titres. Féru de technique, redoutable dans la bagarre, il a eu le temps de faire chanceler Ayrton Senna chez Benetton avant de porter sur ses épaules l'étiquette de seule star du peloton.

Le résultat était pour lui primordial et on peut regretter qu'il n'ait pas parfois négligé la manière, jusqu'à choquer. Entouré de Ross Brawn et Jean Todt chez Ferrari, sa volonté a trouvé une juste récompense en 2000, après 21 ans de disette pour les pilotes rouges. Il devait devenir pendant cinq ans l'indéboulonnable référence du plateau, jusqu'aux records les plus prestigieux de victoires et pole positions.

Palmarès

91 victoires, 68 pole positions

Champion du monde 1994, 1995 (Benetton), 2000-2004 (Ferrari)

Fernando Alonso (2001-2018)

L'Espagnol aimerait que l'histoire retienne ses années Ferrari, mais il n'y a obtenu aucun titre bien qu'il soit passé tout près en 2010 et 2012. Malheureusement, il a commencé par manger son pain blanc chez Renault - deux titres - avant de tenter de prendre une autre dimension pendant cinq ans chez les Rouges, puis d'ajouter le 3e titre qui lui manque désespéremment chez McLaren. Où il a essuyé les plâtres du moteur Honda sans en récoltant les fruits.

Palmarès

32 victoires, 22 pole positions

Champion du monde 2005, 2006 (Renault)

Sebastian Vettel (Depuis 2007)

Programmé pour la gagne chez Red Bull, l'Allemand a dépassé l'objectif assigné. Ses quatre titres au début des années 2010 était le fruit d'un gros travail. Ils ont fait de lui un pilote incontournable du point de vue des stats, moins indélébile dans la mémoire collective pour ses combats menés. Protégé par Red Bull, il a beaucoup perdu de cette image d'incontestable surdoué au fil de ses échec chez Ferrari, qui a fini écornée par un favoritisme maladroit et le talent de Charles Leclerc.

Palmarès

53 victoires, 57 pole positions

Champion du monde 2010-2013 (Red Bull)

Lewis Hamilton (Depuis 2007)

Couvé depuis ses années en kart par Ron Dennis, boss de McLaren, le Britannique débarque en F1 en 2007 précédé d'une réputation de surdoué jamais démentie. Il se frotte d'entrée à Fernando Alonso, double champion en titre, et décroche le titre dès sa deuxième saison, en 2008.

Rapide sur tour, doué pour dépasser, spectaculaire, il est aussi hyperactif sur les réseaux sociaux, où il abonde de ses nouvelles un large public. Son goût pour les mondanités fait le reste et l'on croit à l'erreur d'aiguillage lorsque, lassé de l'univers McLaren, il rejoint Mercedes en 2013. En fait, la firme à l'Etoile est à l'aube d'une suprématie hybride sans partage. Si Nico Rosberg, coéquipier coriace, le prive d'un titre en 2016, il s'en approprie cinq, avec en sus le record de pole positions.

Palmarès

84 victoires, 88 pole positions

champion du monde 2008 (McLaren), 2014, 2015, 2017-2019 (Mercedes)

