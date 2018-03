Pirelli : "De meilleures stratégies pour plus d'action"

Afin de faciliter le travail des ingénieurs dans la compréhension des gommes et le choix des stratégies les plus efficaces, Pirelli a donc optimisé son programme de simulation cette saison. "Nous disposons d'un nouvel outil très efficace, créé cet hiver, capable de fournir toutes les combinaisons possibles avec les trois composés", explique Mario Isola, le responsable du programme F1 de Pirelli.

" Cet outil est très efficace "

Une mise à jour qui s'inscrit suite aux modifications que le manufacturier italien a apportées à sa gamme de pneumatiques, désormais plus tendre et dotée de deux nouvelles spécifications, l'hyper-tendre et le super-dur (qui ne sera pas utilisé cette saison). "Le programme est conçu pour délivrer un certain nombre de stratégies à différents intervalles de la course, poursuit l'italien. Nous sélectionnons toujours les composés qui reviennent le plus souvent. Si l'objectif de base est de se limiter à deux arrêts en course, nous privilégions aussi les choix favorisant un maximum d'action en piste."

"Cet outil est très efficace pour faire beaucoup de comparaisons en peu de temps, mais pour cela vous devez lui donner des données correctes, explique-t-il. En collectant les bonnes data sur le terrain, on parviendra à mettre à jour le système pour encore affiner ses analyses."

