Renault vient de faire un beau coup sur le marché des transferts d'ingénieur en annonçant l'arrivée de Pat Fry en 2020, samedi.

"Pat Fry viendra renforcer l'équipe de management technique d'Enstone à l'échéance de ses obligations contractuelles actuelles", indique l'écurie française, à propos de l'ex-technicien de McLaren, qui doit observer une période d'inactivité avant de changer d'employeur.

"Je me réjouis de pouvoir à nouveau travailler avec Pat, a commenté Marcin Budkowski, directeur exécutif de l'antenne anglaise. Son arrivée au sein de l'écurie est une nouvelle étape dans la dynamique de construction et d'amélioration de notre structure. L'expérience, le talent et la détermination de Pat seront des atouts supplémentaires pour poursuivre notre démarche de progrès."

Pat Fry officiait comme directeur de l'ingénierie, soit le n°2 de la technique chez McLaren. Il devrait être l'adjoint du directeur technique, Nick Chester. Mais ce dernier n'a pas encore convaincu en quatre ans à la tête du département technique d'Enstone.

Pat Fry, 55 ans, est l'un des ingénieurs les plus expérimentés du paddock. Il a notamment travaillé pour McLaren (1993-2010), Ferrari, (2011-2014), Manor (2016, 2017) avant de retourner chez McLaren en 2018, où il a joué un rôle déterminant dans le retour de la monoplace orange au premier plan.

Vendredi, Renault avait remercié avec effets immédiats son chef du département aéro, Peter Machin, et averti de l'arrivée, début 2020 de Dirk de Beer.