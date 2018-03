Romain Grosjean (Haas) : "Ce n'est pas sympa pour nos gars"

Romain Grosjean ne comprend pas les critiques adressées par Force India et McLaren à Haas ces derniers jours. C'est que le niveau de compétitivité affiché par la VF18 lors du récent Grand Prix d'Australie a eu don d'agacer la concurrence, qui commence à s'interroger sur la légalité du partenariat technique passé entre Haas et Ferrari.

"C'est toujours la même histoire dès que nous sommes rapides, déplore Grosjean dans des propos rapportés par Auto Hebdo. L'an passé, on nous avait décrits comme une écurie B Ferrari. Nous avons les mêmes suspensions, la même boîte de vitesses et le même moteur. On sait que les suspensions dictent l'écoulement du flux d'air, donc forcément, il y a des similitudes, mais on produit notre propre voiture. Et si nous étions une petite Ferrari, on serait à leur niveau. Ce n'est pas vrai, ni sympa pour les gens qui bossent dur pour construire la Haas VF18."

Steiner : "Nous ne faisons rien d'illégal"

"La façon dont nous fonctionnons et avons forgé ce partenariat avec la Scuderia est une bonne chose pour la F1", estime encore le Français. "Cela permet de rejoindre le sport et d'y réaliser de belles choses assez rapidement. Bien sûr, si nous avions dû partir d'une feuille totalement blanche, nous ne serions sûrement pas là où nous sommes actuellement."

Haas aurait pu placer ses deux pilotes dans le top 5 à l'arrivée du Grand Prix d'Australie, et inscrire 22 points, si ses arrêts au stand s'étaient déroulés correctement.



