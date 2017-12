Toto Wolff (Mercedes) : "Si je pouvais scier ce halo horrible…"

L'année 2017 aura été marquée par le retour aux monoplaces à pneus et voie larges - un look plus imposant salué par les fans - et des décisions du nouveau propriétaire des droits commerciaux du championnat du monde, Liberty Media, visant à rendre la Formule 1 plus attractive. Dans cette suite, le halo imposé en 2018 ne passe toujours pas, et Toto Wolff est la dernière figure du paddock à le signifier.

"C'est un élément horrible", a déclaré le directeur d'équipe de Mercedes à ESPN. "Nous l'avons montré lors d'une reunion du personnel. C'est une énorme pièce de métal, trop lourde (ndlr : 10kg), qui paraît complètement étrangère et j'aimerais la scier si je pouvais ! Mais nous devons penser à la sécurité des pilotes et s'il y a un élément pouvant aider à protéger leurs vies, il faut le mettre sur la voiture."

"Peut-être à l'avenir trouverons-nous une solution un peu plus esthétique que le halo", a-t-il ajouté.

Quant à sa greffe, elle pose moins de problème que certains ont voulu le prétendre. "En termes de développement aérodynamique, ça n'interfère pas trop et tout le monde a le même problème", a-t-il conclu.