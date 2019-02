F1 : Sainz surprenant leader, journée compliquée pour Ferrari

Décidément, McLaren continue de surprendre. En tête lors de la cinquième journée d'essais grâce au meilleur temps signé du Britannique Lando Norris, McLaren a récidivé ce mercredi avec son équipier Carlos Sainz. Et comment. La McLaren MCL34 est même allée encore plus vite que la veille en s'offrant ni plus ni moins que le meilleur temps absolu de ces essais hivernaux. Au volant de sa monoplace chaussée des pneus C4, l'Espagnol a battu de deux dixièmes la référence établie la semaine dernière par Nico Hülkenberg avec ses pneus C5 (1'17"393). Une performance qui permet à Sainz de devancer la Racing Point de Sergio Pérez (1'17"842, C4) et d’une seconde la Ferrari SF90 de Sebastian Vettel (1'18"195, C3) ce mercredi.

Un problème mécanique chez Ferrari a très fortement ralenti le relais de Leclerc

Vettel, 3e, a pourtant connu une journée difficile. Il est un peu plus de 11 heures quand l'Allemand sort de la piste au virage 3, endommageant la Ferrari SF90, plantée dans les barrières de protection. Un "problème mécanique" serait à l'origine du problème et le quadruple champion du monde a dû se rendre au centre médical du circuit. Résultat, Charles Leclerc n'a repris la piste qu'à 10 minutes du terme de la séance, rendant impossible le moindre temps de référence.

Peu après sa sortie de piste, Sebastian Vettel, s'est tout de même exprimé sur la hiérarchie actuelle au cours de cette deuxième semaine d'essais : "La Red Bull semble rapide et constante. L'Alfa a l'air d'aller très vite. La Mercedes signe parfois de très bons relais et d'autres fois des relais nettement moins bons", a-t-il déclaré. En espérant vivre une meilleure journée demain sur le circuit de Montmelo.