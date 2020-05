SAISON 2021 – Les rumeurs disaient vrai. Aussi fou que cela puisse paraître, Renault a bien placé Fernando Alonso parmi les potentiels successeurs de Daniel Ricciardo, qui s'est d'ores et déjà engagé avec McLaren pour 2021.

Le fantasme pourrait bel et bien devenir réalité. Une fois de plus. Renault envisage un nouveau retour de Fernando Alonso au sein de l'écurie pour remplacer Daniel Ricciardo, en partance pour McLaren, en 2021. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Cyril Abiteboul, ce dimanche, lors d'une interview accordée à nos confrères de RMC Sport.

Saison 2020 Ricciardo, la dimension d'un champion et la perspective d'un gâchis HIER À 21:40

"Ça peut être beaucoup de pilotes, a confié le directeur d'écurie de la firme au Losange. Il y a de beaux pilotes qui seront disponibles l'année prochaine. Celui que vous avez cité est une option. Il y en a d'autres." Alonso n'a jamais exclu de retrouver la reine des compétitions de sport automobile, qu'il a quittée en 2018 après quatre saisons difficiles chez McLaren.

Alonso compatible avec un projet de fond ?

Double champion du monde, le pilote d'Oviedo a décroché ses titres avec le constructeur français, en 2005 et 2006. Il avait tenté une seconde expérience de deux saisons au sein de l'écurie, après une saison délicate chez McLaren, où des tensions l'avaient opposé à son coéquipier Lewis Hamilton. Cette tentative n'avait pas été très fructueuse.

La troisième pourrait-elle l'être ? Rien n'est moins sûr. Les résultats de l'écurie ont été franchement décevants en 2019 et le projet de Renault en F1 traverse une période de doutes sportifs et économiques. Abiteboul a d'ores et déjà fait savoir que le successeur de Ricciardo devrait "probablement" s'engager sur la durée. A 38 ans, Alonso est-il vraiment le candidat idéal ?

Play Icon WATCH "La signature d'Alonso risquerait de provoquer une révolution chez Renault" 00:01:13

Formule 1 Le gouvernement est d'accord : la saison débutera bien au Autriche en juillet HIER À 12:56