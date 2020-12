Le moment tant attendu est arrivé mercredi à 8h30. Romain Grosjean est sorti de l'hôpital de Sakhir (Bahraïn) trois jours après son crash qui a failli lui coûter la vie. "Romain va continuer son traitement pour ses brûlures aux doigts et au dos. Il restera à Bahraïn lors de ces prochains jours", a indiqué Haas dans un communiqué. Le pilote français a lui tweeté une photo de sa main pratiquement guérie. "Quelle joie quand on m'a annoncé ce matin (mercredi) que je n'avais plus besoin de bandage complet et que je pouvais de nouveau utiliser mes doigts. J'en ai presque pleuré. Une victoire de plus dans ma guérison", a écrit Romain Grosjean.