Combat roue dans roue, "tromperie"… : Webber dit pourquoi il préfère Hamilton à Schumacher

Mark Webber a disputé 215 Grand Prix en Formule 1 - pour 9 victoires et 13 pole positions - de 2002 à 2013, respectivement avec Minardi, Jaguar, Williams et Red Bull. Il a eu largement le temps de se faire un avis sur Michael Schumacher et Lewis Hamilton pour être en mesure de trancher aujourd'hui sur celui qu'il considère comme le meilleur des deux. Il n'y a "absolument pas débat" sur la question, selon lui.

"Je pense que Lewis est plus complet que Michael, a expliqué l'Australien au site speedcafé. Je pense qu'il a obtenu ces résultats d'une manière techniquement plus propre, en se battant roue dans roue et sans vraie tromperie dans ses contrats par rapport aux autres pilotes."

En clair, il juge que Lewis Hamilton a obtenu ses 84 victoires et 6 titres dans une situation de concurrence, sans statut avantageux vis-à-vis de ses coéquipiers, ce qui, c'est de notoriété publique, n'était pas le cas de Michael Schumacher à l'endroit d'Eddie Irvine ou Rubens Barrichello. Qui ont au passage reconnu à un moment ou un autre que l'Allemand méritait d'être placé sur un piédestal chez Ferrari.

"Il fait du Nadal ou du Federer"

Lewis Hamilton a piloté huit saisons avec un coéquipier champion du monde : Fernando Alonso en 2007 puis Jenson Button de 2010 à 2012 chez McLaren, et Nico Rosberg de 2013 à 2016 chez Mercedes. Michael Schumacher a cohabité cinq Grands Prix avec le futur retraité Nelson Piquet en 1991 chez Benetton, puis il a composé avec Nico Rosberg de 2010 à 2012 chez Mercedes. Et, c'est vrai, si dans sa carrière l'Anglais s'est fait servir une victoire sur un plateau d'argent en Russie en 2018, Michael Schumacher a été protégé plusieurs fois par une consigne d'équipe, et plus largement par un contrat de pilote n°1.

"Je pense qu'il est assurément dans une classe à part, comme évidemment Alain Prost, sans parler des Lauda, Stewart ou Senna. Clairement, Michael en fait partie : il a le record de titres (7) et de victoires (91), mais j'ai confiance dans le fait que Lewis va les menacer sérieusement (…) En piste, il fait du Nadal ou du Federer. Il réalise les choses d'une façon très, très clinique", conclut Webber.