SAISON 2020 - Alors que la saison de Formule 1 pourrait reprendre en Autriche le 5 juillet prochain, Daniel Ricciardo promet "une forme de chaos" sur les circuits. La faute à des pilotes un peu "rouillés", des "dépassements audacieux" et des "erreurs d'appréciation".

Le pilote australien Daniel Ricciardo se prépare à vivre le "chaos" sur le circuit et de l'"adrénaline" lors de la reprise de la saison de Formule 1, a-t-il déclaré samedi sur la radio BBC Five. "(Il y aura) une forme de chaos, espérons-le de manière contrôlée", a prédit le pilote Renault. Ricciardo, confiné dans sa ferme près de Perth, en Australie occidentale, évoque un début de saison spectaculaire en perspective, probablement le 5 juillet à Spielberg, en Autriche.

"On va tous être un peu rouillés, ça va être un mélange d'émotions, de plaisir, de motivation", a-t-il suggéré. Pour le N.1 de l'écurie française, "tout le monde sera prêt à partir (...) Vous allez avoir des gens qui sont bons à ce niveau d'adrénaline et d'autres qui le seront moins". Du coup, il anticipe "des dépassements audacieux, mais aussi des erreurs d'appréciation". "On va voir un peu de tout, j'en suis sûr", a-t-il poursuivi.

La pandémie de nouveau coronavirus a déjà conduit à l'annulation ou au report de dix courses de ce qui devait être un championnat de 22 épreuves. Les officiels de la FIA, l'instance dirigeante mondiale du sport automobile, espèrent lancer la saison à huis clos à Spielberg le 5 juillet. Même si Ricciardo n'a plus piloté sur une piste de course depuis plusieurs mois, il pense que son expérience de huit saisons complètes de Grands Prix F1 le mettra en bonne condition pour gérer la reprise de la campagne 2020. Ce sera plus difficile pour "les débutants, ceux dont c'est la première ou la deuxième année", pronostique l'Australien de 30 ans.

